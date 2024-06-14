討黨產修法付委　綠委齊轟黃國昌缺席「保送國民黨」

▲民進黨立委們今天在立法院會拿出「修法就黨產，反改革無恥」手舉牌，嘲諷國民黨立委們。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委游顥、馬文君提出為救國團解套的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，今（14日）經立法院會表決付委審查。民進黨立委黃捷批評，過去痛恨不當黨產的民眾黨立委黃國昌今天缺席，保送國民黨的「小偷案」；民進黨立委林俊憲指出，餓鬼餓了8年，不擇手段想搶東西吃，「但跟著餓鬼的小嘍囉能獲得什麼？恐怕只有他們自己知道」。

儘管民進黨團今天上午再度提案將《黨產條例》修正草案退回程序委員會，但在國民黨團甲級動員、民眾黨立委集體缺席狀況下，綠營不敵藍營人數優勢，最終國民黨團以52票比49票贏下表決，使該案順利付委審查。

對此，民進黨立委紛紛發聲批評，黃捷指出，「全台最大強盜國民黨，又要把不當黨產搶回去了」，國民黨立委提案修正《黨產條例》，要把救國團經由國民黨竊取國家的61筆土地合計將近2萬坪，以及新台幣16.3億元現金搶回去，不還給國家，「過去痛恨不當黨產的黃國昌，今天帶著民眾黨集體缺席，保送國民黨的小偷案，從國會擴權、反年改、黨產，藍白下一個還想搞什麼？」

林俊憲亦指，「餓鬼餓了8年，現在要動手搶劫國家了」，新國會到現在快半年了，哪來的「民生法案優先」？外界只看到一群餓鬼跟他們的小嘍囉，貪婪的搶食本就該屬於國家的東西。

林俊憲表示，尤其要請社會特別注意國民黨草案說明的最後一段話，「縱有司法院大法官793號解釋，仍有諸多大法官予以不同意見及修法建議」。他質疑，大法官解釋加上憲法法庭判決將近900件，幾乎大部分都有不同意見書，但釋字本文才是唯一有強制性的法源，寫這段話是什麼意思？

「講白了，國民黨知道黨產條例完全合憲，但他們不管，大法官有比國民黨大？有比國民黨立委翁曉玲大？他們就是要硬幹」，林俊憲批評，這就是在預告，未來「擴權法案」的釋憲，若結果不合意，他們也不打算乖乖認帳。

民進黨立委林宜瑾表示，讓人不齒的是，民眾黨立委集體缺席對這案的表態，當年力挺《黨產條例》的黃國昌也不例外，「請問黃國昌，《黨產條例》依據大法官釋字793號，就是需要匡正歷史上的不正義，所以追討不當黨產於法有據。當年支持的你，今天是什麼使你今天又不表態了呢？」如今的沉默，是否代表默許不正義的威權修惡了呢？

此外，民進黨立委林楚茵透露，在立法院會表決「討回黨產」法案時，民眾黨立委吳春城跑到議場外的吸菸區抽菸，「民眾黨就是刻意不到，自甘墮落陪黃國昌當小藍」。