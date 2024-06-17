酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革修法覆議案表決將在21日進行，藍綠陣營如火如荼下鄉宣講，上周末出席台南宣講的國民黨立委王鴻薇今（17日）諷刺，民進黨的「新三寶」誕生了，包含桃園市議員于北辰、民進黨立委沈伯洋，以及民進黨政策會執行長王義川，歡迎他們多多在全台宣講，「因為他們的言論只是會變成笑話而已」。

王鴻薇今日表示，民進黨過去有所謂的三寶，但是民進黨現在的「新三寶」誕生了，包含于北辰、沈伯洋，以及王義川。于北辰過去曾稱「飛彈攔截率210％」，被稱作「210％將軍」，鬧了非常多的笑話，于自己也說「在電視機前面亂講不可以嗎？」而沈伯洋他號稱是認知作戰專家，但是第五縱隊到底是真議題還是假議題，他自己也傻傻分不清楚；更不要說有「王膝知」之稱的王義川了。

王鴻薇酸，歡迎民進黨「新三寶」多多在全台宣講，非常歡迎，「因為他們的言論只是會變成笑話而已」。

王鴻薇感嘆，明明民進黨裡面也算是人才濟濟吧！但現在卻願意放任新三寶成為民進黨的代言人，「真的也算是一種墮落和悲哀？」民進黨現在要全台宣講，國民黨歡迎民進黨「新三寶」多多在全台宣講，「因為他們的言論只是會變成笑話而已」。