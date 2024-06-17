「最大立委」再飆驚句　翁曉玲要顧立雄反攻大陸、批賴清德是賣國賊

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（17日）至立院外交及國防委員會備詢，近日金句不斷的藍委翁曉玲質詢時指出，憲法增修條文前言說，為因應國家統一前需要，請問要跟誰統一？國防部長顧立雄僅回應，現在並沒有採取反攻大陸政策。翁曉玲則大感不滿，她痛斥，這是你個人意見，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。翁也批評總統賴清德稱「兩岸互不隸屬」是矮化台灣，賴清德才是中華民國賣國賊。不過翁一口氣罵完後隨即離開，顧立雄能對著空氣回應。

翁曉玲質詢時詢問顧立雄，賴清德昨天說中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡。請問中華民國在哪裡？顧立雄回應，中華民國已經在台澎金馬落地生根，黃埔創建時並沒有中華人民共和國、而是中華民國，所以當時從南京、成都到鳳山，都是隨著中華民國，所以中華民國在哪裡，黃埔精神就在哪裡。

翁曉玲追問，從憲法、法律上來看，中華民國在哪裡？顧立雄回應，中華民國有效統治範圍就在台澎金馬。翁此時秀出一張中國秋海棠地圖（包含外蒙古），問顧說這是中華民國地圖嗎？承不承認這是中華民國領土？顧立雄則重申，中華民國有效治權範圍就是台澎金馬，並說若照這樣講，外蒙古也在中華民國疆域。

翁曉玲此時再搬出憲法，她詢問，憲法增修條文前言有講，為因應國家統一前需要，什麼叫做國家統一、要跟誰統一？顧立雄僅回應，現在並沒有採取反攻大陸政策。

此時翁曉玲略為不滿，高分貝批評，是顧立雄不採取反攻大陸政策還是全中華民國人民都不採取？這是你個人意見，憲法非常清楚，中華民國涵蓋自由地區及大陸地區，從憲法跟《兩岸人民關係條例》角度來看，非常清楚，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。

翁曉玲強調，憲法增修條文非常清楚，若要變更領土，必須要由立法院提出變更案，並且經過自由地區全國人民複決，未進行憲法公投複決前，中華民國領土範圍就是包含自由地區及大陸地區。

翁此時繼續追問：賴清德說兩岸互不隸屬，是承認中共？顧立雄回應，中華人民共和國事實存在，這無庸置疑。翁曉玲仍不滿顧立雄回應，她追問，不用管其他的國家如何承認或看待，從中華民國角度，賴清德是否承認中華人民共和國。

翁曉玲質疑，中華人民共和國領土有沒有包含台灣？賴清德作為中華民國總統，這樣的發言就是矮化台灣，且讓中共有一個合理化可以收復台灣說法，賴清德才是中華民國賣國賊，他說中華民國前途由2300萬人民共同決定，請問有經過公投嗎？承認中共對中華民國就是最大傷害。

翁曉玲一口氣罵完就轉身離開，並未等顧立雄回應，顧則強調，國防部立場就是守土有責，捍衛中華民國統治權所及地區，寸土不讓。