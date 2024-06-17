女檢包庇涉詐男友竟無罪！黃國昌揭詐團共犯結構　批法務部、桃檢護航

▲黃國昌召開「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

全民飽受詐騙所苦，身為代表國家追訴犯罪的檢察官卻淪詐騙集團的幫兇。民眾黨立委黃國昌17日上午批評，有律師組成「通靈集團」協助詐騙集團控制車手，取得偵查中的秘密，其中一名律師朱一品更與桃園地檢署檢察官吳亞芝是男女朋友關係，吳明知此「律師集團」替詐團辯護，還擔任該案公訴蒞庭的檢察官，並刻意放水，且桃園地檢署還發新聞稿幫忙開脫，喊話法務部別置身事外、包庇自家人。

黃國昌17日上午於立院召開「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會，黃國昌表示，民眾黨對於如何強化掃蕩詐欺犯罪一直不遺餘力，因此看到有律師與詐諞集團共同參與犯罪，詐諞集團首腦透過高額報酬，使律師組成「軍師集團」協助詐騙集團控制車手，取得偵查中的秘密，甚至還有法官、檢察官涉入其中，對此令人感到深惡痛絕、無法忍受；而今原本有邀請法務部參加，但法務部16日回覆「不克派員參加」，只會派國會組同仁了解過程。

▲黃國昌「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／黃國昌辦公室提供，以下皆同）

隨後，黃國昌放出一張關係圖做說明，提及詐騙集團首腦連柏瑋成立「銀河車隊」，並找律師鄭鴻威擔任「軍師」，讓多位律師替詐團監控車手、洩密與洗錢，目前已被起訴；但連柏瑋此案被偵辦前，已犯11個加重詐欺罪，於2020年8月17日合併定執行刑5年3月，法務部卻迅速於2022年10月就核准假釋出獄。

黃國昌質疑，「假釋是如何核准的？11個加重詐欺罪才關5年3月已是輕縱，結果還關不到一半就放人，之後繼續變本加厲在外詐騙。」且連柏瑋在此次學到非常多「寶貴經驗」，現在成為了犯罪集團首腦，目前人在哪裡都不知道，至今也還沒抓到人。

黃國昌提及，擔任「軍師」的鄭鴻威組成了一個「通靈律師集團」，情報相當充足，每個車手被抓以後，在檢察官面前說什麼話，都有律師嚴密控管，讓詐騙集團可以非常有效率的控制車手做風險控管，以及了解接下來的詐騙案能派或不派哪些車手。

黃國昌指出，「通靈律師集團」內有一名律師名為朱一品，擔任詐騙集團旗下車手許柏霆的辯護律師，洩露偵查中的秘密給鄭鴻威轉交詐團，使詐團能做風險控管，「結果沒想到不僅是詐騙集團跟『律師通靈集團』兩者合作，更令人痛心的是，朱一品的女友竟是桃園地檢署檢察官吳亞芝，且還擔任該案公訴蒞庭的檢察官，嚴重違反利益迴避。」

黃國昌說，讓人不敢置信的是，起訴檢察官要求針對許柏霆依累犯加重，沒想到吳亞芝蒞庭時，卻未就累犯加重提出任何證明，導致該詐團車手無法依累犯加重，「這不是在刻意放水嗎？」

黃國昌批評，吳亞芝不僅知道「通靈律師集團」的存在，還知道這是專門替詐騙集團控制車手的律師團，竟鼓勵男友朱一品參與組織，2022年紀錄顯示，吳認為「是打進去詐騙圈子的好機會」，但2023年5月還持續提醒其男友朱一品，鄭鴻威在律師群組派案，並建議朱一品與鄭鴻威談合作模式。

「此一犯罪結構，桃園地檢署不知道嗎？」黃國昌痛批，根據桃檢起訴律師鄭鴻威等人的起訴書，檢察官早就知道許柏霆的辯護律師為朱一品，吳亞芝為承辦其男友詐團客戶的檢察官，為何只有移送評鑑，既沒有啟動刑事調查，也沒有啟動行政調查？甚至法務部次長還於答詢中坦承，未將「男友辯護洩密、女友公訴放水」的離譜情事移送評鑑，這不是包庇護航，什麼才是包庇護航？

黃國昌質疑，總統賴清德、行政院長卓榮泰才高喊要打詐，卻對駭人聽聞的檢察官涉入詐團一案如此縱放，這是新政府展現出來的打詐決心與態度嗎？甚至桃園地檢署還對外發發新聞稿開脫稱「僅是男女朋友間私人訊息，並非檢察官執行職務」，但幫男友的詐團客戶公訴蒞庭，「不是檢察官執行職務，那是什麼？」

最後，黃國昌也喊話，法務部不要置身事外，桃園地檢署公然護航放水到這種程度，是否要追究責任？請法務部長鄭銘謙出來講清楚，別如同88會館案檢察官接受無償招待，縱放詐欺犯郭哲敏，法務部又繼續包庇自家人。