　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女檢包庇涉詐男友竟無罪！黃國昌揭詐團共犯結構　批法務部、桃檢護航

▲▼黃國昌 召開檢察官淪詐團幫兇 桃檢明知還在包庇護航 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

全民飽受詐騙所苦，身為代表國家追訴犯罪的檢察官卻淪詐騙集團的幫兇。民眾黨立委黃國昌17日上午批評，有律師組成「通靈集團」協助詐騙集團控制車手，取得偵查中的秘密，其中一名律師朱一品更與桃園地檢署檢察官吳亞芝是男女朋友關係，吳明知此「律師集團」替詐團辯護，還擔任該案公訴蒞庭的檢察官，並刻意放水，且桃園地檢署還發新聞稿幫忙開脫，喊話法務部別置身事外、包庇自家人。

黃國昌17日上午於立院召開「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會，黃國昌表示，民眾黨對於如何強化掃蕩詐欺犯罪一直不遺餘力，因此看到有律師與詐諞集團共同參與犯罪，詐諞集團首腦透過高額報酬，使律師組成「軍師集團」協助詐騙集團控制車手，取得偵查中的秘密，甚至還有法官、檢察官涉入其中，對此令人感到深惡痛絕、無法忍受；而今原本有邀請法務部參加，但法務部16日回覆「不克派員參加」，只會派國會組同仁了解過程。

▲▼民眾黨立委黃國昌「檢察官淪詐團幫兇　桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／黃國昌辦公室提供）

▲黃國昌「檢察官淪詐團幫兇，桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／黃國昌辦公室提供，以下皆同）

隨後，黃國昌放出一張關係圖做說明，提及詐騙集團首腦連柏瑋成立「銀河車隊」，並找律師鄭鴻威擔任「軍師」，讓多位律師替詐團監控車手、洩密與洗錢，目前已被起訴；但連柏瑋此案被偵辦前，已犯11個加重詐欺罪，於2020年8月17日合併定執行刑5年3月，法務部卻迅速於2022年10月就核准假釋出獄。

黃國昌質疑，「假釋是如何核准的？11個加重詐欺罪才關5年3月已是輕縱，結果還關不到一半就放人，之後繼續變本加厲在外詐騙。」且連柏瑋在此次學到非常多「寶貴經驗」，現在成為了犯罪集團首腦，目前人在哪裡都不知道，至今也還沒抓到人。

黃國昌提及，擔任「軍師」的鄭鴻威組成了一個「通靈律師集團」，情報相當充足，每個車手被抓以後，在檢察官面前說什麼話，都有律師嚴密控管，讓詐騙集團可以非常有效率的控制車手做風險控管，以及了解接下來的詐騙案能派或不派哪些車手。

▲▼民眾黨立委黃國昌「檢察官淪詐團幫兇　桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／黃國昌辦公室提供）

黃國昌指出，「通靈律師集團」內有一名律師名為朱一品，擔任詐騙集團旗下車手許柏霆的辯護律師，洩露偵查中的秘密給鄭鴻威轉交詐團，使詐團能做風險控管，「結果沒想到不僅是詐騙集團跟『律師通靈集團』兩者合作，更令人痛心的是，朱一品的女友竟是桃園地檢署檢察官吳亞芝，且還擔任該案公訴蒞庭的檢察官，嚴重違反利益迴避。」

黃國昌說，讓人不敢置信的是，起訴檢察官要求針對許柏霆依累犯加重，沒想到吳亞芝蒞庭時，卻未就累犯加重提出任何證明，導致該詐團車手無法依累犯加重，「這不是在刻意放水嗎？」

黃國昌批評，吳亞芝不僅知道「通靈律師集團」的存在，還知道這是專門替詐騙集團控制車手的律師團，竟鼓勵男友朱一品參與組織，2022年紀錄顯示，吳認為「是打進去詐騙圈子的好機會」，但2023年5月還持續提醒其男友朱一品，鄭鴻威在律師群組派案，並建議朱一品與鄭鴻威談合作模式。

▲▼民眾黨立委黃國昌「檢察官淪詐團幫兇　桃檢明知還在包庇護航」記者會。（圖／黃國昌辦公室提供）

「此一犯罪結構，桃園地檢署不知道嗎？」黃國昌痛批，根據桃檢起訴律師鄭鴻威等人的起訴書，檢察官早就知道許柏霆的辯護律師為朱一品，吳亞芝為承辦其男友詐團客戶的檢察官，為何只有移送評鑑，既沒有啟動刑事調查，也沒有啟動行政調查？甚至法務部次長還於答詢中坦承，未將「男友辯護洩密、女友公訴放水」的離譜情事移送評鑑，這不是包庇護航，什麼才是包庇護航？

黃國昌質疑，總統賴清德、行政院長卓榮泰才高喊要打詐，卻對駭人聽聞的檢察官涉入詐團一案如此縱放，這是新政府展現出來的打詐決心與態度嗎？甚至桃園地檢署還對外發發新聞稿開脫稱「僅是男女朋友間私人訊息，並非檢察官執行職務」，但幫男友的詐團客戶公訴蒞庭，「不是檢察官執行職務，那是什麼？」

最後，黃國昌也喊話，法務部不要置身事外，桃園地檢署公然護航放水到這種程度，是否要追究責任？請法務部長鄭銘謙出來講清楚，別如同88會館案檢察官接受無償招待，縱放詐欺犯郭哲敏，法務部又繼續包庇自家人。

ET快訊
琳妲分手才認愛！　前任男星身分曝：他傳曖昧訊息給其他人
快訊／國3北向事故！　車流嚴重回堵
挖到遺跡！台積電嘉義CoWoS廠急停工
快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳海　海軍曝原因
LINE推出新版本！　6項新服務曝
陳奕迅休克骨裂住院7天　現況曝光
北市女罹漸凍症「不想連累家人」　悶死2歲女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翁曉玲質詢拿「秋海棠」　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

調閱數位身分證文件被塗黑　內政部：依法遮蔽

陸邀台藝人成立「台灣擁和黨」　內政部示警勿觸《國安法》

快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳水　海軍曝原因：與家人互動有關

2030年減少行人死亡率50%　卓榮泰今開會找方法

赴陸拍片獲千萬？藍議員爆收類似信「一看就詐騙」：哈綠波特好了啦

快訊／「觀看」特教生被霸凌、酗酒　新北某候用校長醜行全被爆

女檢包庇涉詐男友竟無罪！黃國昌揭詐團共犯結構　批法務部、桃檢護航

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

翁曉玲質詢拿「秋海棠」　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

調閱數位身分證文件被塗黑　內政部：依法遮蔽

陸邀台藝人成立「台灣擁和黨」　內政部示警勿觸《國安法》

快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳水　海軍曝原因：與家人互動有關

2030年減少行人死亡率50%　卓榮泰今開會找方法

赴陸拍片獲千萬？藍議員爆收類似信「一看就詐騙」：哈綠波特好了啦

快訊／「觀看」特教生被霸凌、酗酒　新北某候用校長醜行全被爆

女檢包庇涉詐男友竟無罪！黃國昌揭詐團共犯結構　批法務部、桃檢護航

哭了！以為「貓都沒出門免打疫苗」　女鏟屎官慘收3萬罰單

翁曉玲質詢拿「秋海棠」　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

快訊／玉珍齋鹿港本鋪遭撞！自小客「整台衝進去」　2人送醫

王瞳朝聖張學友「座位竟連結艾成」　聽定情曲爆哭：完成我與你的約定

長腿妹街頭拉扯畫面曝！平頭男不爽前任受委屈　朝民宅開槍洩憤

T1職籃走自己的路　「聯合選秀」破局將自辦新人選秀會

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

安布拉斯城堡巡禮！近看中古騎士精美盔甲　一窺奧地利王室風采

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

雲林縣府新聞處傳職場霸凌！處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

豬也有粉刺！下巴藏巨無霸黑頭　白色油脂擠出來...跟硬幣一樣大

政治熱門新聞

罷免高虹安被負評灌爆！筆耕小書店結束連署作業合作

黃埔百年校慶　效忠血幅封印「不能說的名字」

曹興誠：中共若掌控立院　可癱瘓台灣行政司法

「最大立委」再飆驚句　翁曉玲要顧立雄反攻大陸、批賴清德是賣國賊

恩師批「膨脹成太上皇！」　黃國昌回應了

快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳水　海軍曝原因：與家人互動有關

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

黃捷放話「我來處理妳！」　徐巧芯酸8+9：62天前嗆告也沒下文

無字天書？數位身分證14億打水漂　藍委驚爆文件竟全被塗黑

銘傳艦24歲上兵深夜跳海游上岸求救　國防部回應了

大巨蛋積水又漏水　遠雄道歉曝原因

基進黨明告發　黃國昌：智商堪虞

獨／民眾黨互評機制　黨內憂友誼大賽

賴清德軍人讀訓不講「擁護國民政府」！改喊中央　韓國瑜也覆誦

更多熱門

相關新聞

王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

面對時代力量黨主席王婉諭質疑過去曾反對「兩岸一家親」，如今是否改變態度支持，民眾黨立委黃國昌回應，指內部邏輯太錯亂，不曉得怎麼簡短回答。對此，王婉諭再追問，黃國昌到底支不支持兩岸一家親？2018 年的他可是嚴正表態「絕對不可能，去接受由中國拋出來的兩岸一家親」，在主權議題，逃避不僅可恥，還很沒用。

老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

快訊／柯文哲赴立院找黃珊珊　談財劃法近30分鐘

快訊／柯文哲赴立院找黃珊珊　談財劃法近30分鐘

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

批新青安無法實現居住正義　柯文哲：讓買到的人更慘

批新青安無法實現居住正義　柯文哲：讓買到的人更慘

關鍵字：

民眾黨立法院黃國昌詐騙集團

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面