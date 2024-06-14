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社會 社會焦點 保障人權

台馬詐團聯手狂偷新加坡首例！植木馬轉帳7.8億...6人落網1逃亡

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲新加坡警方告知，在新加坡有1899人因為臉書廣告下載APP軟體，但下載後手機被植入木馬程式，不僅內容被看光光，甚至還有連結網路銀行將被害人的錢轉走，造成7.8億元新台幣（約折合新加坡幣3410萬元）的損失，新加坡警方查出有台灣、馬來西亞IP介入，通知台灣刑事局國際刑警科協助。

刑事局表示，2月接獲新加坡警方告知，在新加坡接獲多起被害人遭詐騙，其中主要IP位置來自於台灣、馬來西亞，因此通知台、馬2國協助調查，台灣刑事局國際刑警科5月中旬逮捕在台的44歲蔡姓男子、30歲謝姓男子、33歲吳姓男子以及22歲的陳姓女子等4名嫌犯。  

▲▼台馬2國共6嫌利用APP植入木馬，取得新加坡民眾銀行帳戶、密碼，並將錢轉走再以虛擬貨幣分贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台、馬2國共6嫌利用APP植入木馬，取得新加坡民眾銀行帳戶、密碼，並將錢轉走再以虛擬貨幣分贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方陸續查扣4人不法所得，其中包括新台幣15萬元的虛擬貨幣、手機等證物，另外還凍結4人名下不動產共計約4301萬元，訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，另外查出4人還有上游，追出李姓台灣籍上手，仍在東南亞地區逃竄，目前也正全力緝捕。

警方指出，除了台灣逮捕4名涉案的台灣籍人士之外，另外新加坡警方也告知馬來西亞政府有2人涉案，馬國也在6月中旬逮捕2名馬來西亞犯嫌，目前仍持續追查上游詐騙集團首腦。

▲▼台馬2國共6嫌利用APP植入木馬，取得新加坡民眾銀行帳戶、密碼，並將錢轉走再以虛擬貨幣分贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台馬6名嫌犯將木馬植入APP軟體，等被害人下載之後就可以窺探手機，並取得銀行帳戶密碼進而將錢轉走，刑事局逮捕4台人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，新加坡政府在2023年開始，陸續接獲有民眾在臉書網站下載不明APP程式，但是卻被植入木馬，讓嫌犯得以窺知被害人手機秘密，並透過客服以及木馬程式取得銀行資訊，在利用網路銀行將錢全數轉走，初步估計被害人達1899人，被害金額達新台幣7億8430萬元，約新加坡幣3410萬元。 

警方還追出，台、馬2國嫌犯透過木馬程式取得銀行帳戶以及密碼，將帳戶裡面的金錢轉往其他帳戶，並透過虛擬貨幣交易分贓，目前鎖定正在東南亞逃竄的李姓男子為幕後主嫌，正追查其下落。

刑事警察局與新加坡、馬來西亞等國警方基於共同打擊犯罪之決心，突破重重困難，跨境共同合作打擊科技、詐欺、洗錢犯罪，是跨及臺星馬3國警察單位共同合作打擊犯罪之首例，展現警察合作跨境執法及打擊罪犯之決心。

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