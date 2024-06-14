唐吉軻德「優惠密碼曝」8標籤一次看！「有特定理由優惠」買到賺到

▲觀光客到日本必逛唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本知名零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」，是許多人到日本旅遊必逛的店，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享價格標籤小秘密，「驚安」、「最驚安」與「地域限定」可以不用在意，通常都是買量多才會便宜，「有特定理由」優惠標籤則是這間店限定，離開這個店可能就看不到其他店有特價了。

粉專「魚漿夫婦」發文，分享X的網友分享唐吉訶德價格標籤的小秘密，讓觀光客可以一眼就能辨識，是否有更優惠。粉專指出，「驚安」、「最驚安」與「地域限定」可以不用太在意，不一定比其他超市或量販店便宜，可能量多才便宜，但根本不需要買到那麼多，「參考用，我是覺得不會便宜太多」。

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再來是「清倉品」跟「已降價」，要特別注意商品狀況，多確認不會吃虧，尤其是降價超過50%的商品，以及與原價相差很多的清倉品。然而，標籤寫著「有特定理由」優惠，則是店家限定，如果想買的話，可以參考看看，因為離開這個店可能就看不到其他店有特價了，最後粉專提醒，「老話一句，有需要的再買，沒需要的不要買」。

貼文曝光，掀起網友討論，「在沖繩遇過最好笑的是，糖果一顆10元，『因為很難吃』，整個超超超超超級想買！結果被阻止了」、「多逛幾家就會知道，其實唐吉的東西沒有特別便宜，特別便宜的通常...」、「趕快學起來，原來還有這些」、「我在唐吉買到最滿意的東西是100多塊錢的電動牙刷，兩個替換刷頭賣50元」、「下個月要去日本玩，先存下來」。

本文獲得「魚漿夫婦」授權提供轉載。

