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大陸 大陸焦點 特派現場

台7千人赴廈門海峽論壇　來往小三通「緊急情況可當日取證件」

▲▼ 第十六屆海峽論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建省台辦副主任陳志勇。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十六屆海峽論壇今（14）日上午舉行新聞發布會，本屆論壇繼續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，並且開通新服務「台胞服務專區」，透過小三通來往廈門的台灣民眾，有緊急情況可當日取證件。福建省台辦副主任陳志勇指出今年參與海論有7000多人，說明民進黨「綠色恐怖」以及阻擾限制不得人心。

邁入第16年海峽論壇明15日在廈門正式舉行，依照往例，於前一天舉行行前發布會，今日出席成員有海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省台辦副主任陳志勇、論壇廈門市保障協調領導小組副組長、總辦公室主任，廈門市副市長莊榮良。

陳志勇介紹今年海峽論壇繼續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，論壇大會開幕將於明15日10時在廈門會議中心舉行。今年台灣各領域人員以及嘉賓參與人數有7千多人，「充分表明民進黨當局『綠色恐怖』、阻擾限制不得人心。」

▲▼ 第十六屆海峽論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門新服務，台灣人透過小三通來往於緊急情況可當日取證件。（圖／記者任以芳攝）

談及今年推出新服務，莊榮良指出廈門在五通赴金旅遊辦證中心設立「台胞服務專區」，針對「小三通」入出境的台灣民眾提供跨部門「一站式」服務，方便來往廈門直接申辦台胞證，同時「三證聯辦」，包括台胞證、汽機車駕照等，辦理時限從5個工作日壓縮至3個工作日，緊急情況可當日取證。

廈門在金廈「小三通」碼頭二樓特地設立金門鄉親服務站，於海論期間正式啓用。主要服務往來金廈的金門民眾包括提供急難幫助、緊急聯絡、通報關懷等服務；協助金門鄉親申請辦理台胞證、居住證、大陸手機號、銀行卡開戶等業務，提供來廈門旅遊咨詢導引服務，提供證照遺失逾期協助報備服務等，金門陸籍配偶和赴金陸客也可諮詢。

過去海峽論壇是兩岸交流十分重要平台，疫情過後逐漸恢復參與情況，陸委會今年指出不樂見地方政府派員參與對岸統戰活動。今年台灣方面依然有政黨嘉賓出席，國民黨派副主席連勝文率團參與，雲林縣長張麗善親自出席，金門縣原定縣長親自出席，又改為副縣長李文良代表參加。

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