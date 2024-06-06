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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩縣市首長申請赴陸「海峽論壇」　陸委會：不樂見但也不阻擋

▲▼ 2022海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「海峽論壇」是大陸每年都會舉辦的兩岸民間交流活動 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸兩岸民間交流活動「海峽論壇」將於6月15、16日舉行，陸委會副主委、發言人梁文傑6日表示，目前已收到雲林、金門兩縣首長申請赴陸出席海峽論壇，「基本上我們不樂見，但作為中央政府，我們也不會去阻擋。」

梁文傑在陸委會記者會上提到，「海峽論壇」在他們看來，有點像一年一度的「大拜拜」，政府的立場還是一樣，「海峽論壇」本質上就是中共的統戰平台，所以陸方不能在台灣舉辦論壇分支活動、延續性活動，我方的地方政府、人民團體也不得在台灣合辦類似活動。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑指出，中央部會的人員是禁止參與「海峽論壇」的，也不樂見地方政府人員與會，也禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

梁文傑也強調，去參加「海峽論壇」的個人或團體，必須遵守兩岸條例及相關規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，或進行違法合作行為、締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為。

同時，陸委會也發出新聞稿表示，政府支持不預設任何政治前提、健康有序的兩岸交流，但反對利用交流名義包裝統戰宣傳與政治操作，「呼籲國內各界應防範中共對台政治操作，考量社會觀感，共同維護國家主權與自由民主核心價值。」

▼金門縣長陳福海已申請赴陸參加「海峽論壇」。（圖／ETtoday）

▲▼柯文哲出席「跨域合作！臺北市pay.taipei代收金門縣水費」記者會,金門縣長陳福海。（圖／記者季相儒攝）

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