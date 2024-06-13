「海峽論壇」邀請7千台灣人！陸委會：航班運輸量跟平常差不多

▲海峽論壇將於廈門開幕。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸第16屆「海峽論壇」將於15日在廈門開幕，據國台辦說法，今年邀請了7000多名台灣各界人士與會。對此，陸委會13日表示，看最近小三通的運輸量，還有台灣赴廈門的客機運輸量，旅客數好像跟平常差不多。

陸委會上周指「海峽論壇」是大陸的統戰活動，不樂見地方政府人員參加，引起即將赴陸與會的地方政府官員不滿，認為遭到抹紅。陸委會副主委、發言人梁文傑在例行記者會上提到，陸委會是盡自己的職責，沒有對任何人抹黑或抹紅，凡是屬於中共的統戰活動，就必須指出來，也是要提醒大家。

梁文傑強調，統戰活動跟一般正常的交流活動是不一樣的，正常的交流活動基本上沒有特別目的，中間也不牽涉利益，統戰活動是用攏絡、動搖和收買的方法來達到政治目的，「所以當看到什麼樣的活動是統戰活動時，這是陸委會的職責，也要提醒大家。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑也再次重申陸委會的立場，他說，海峽論壇的本質是中共的統戰平台，陸方不可以在台灣舉辦論壇分支活動及延續性的活動，我國地方政府、人民或團體也不得與陸方在台合辦論壇相關活動。

梁文傑指出，政府禁止中央部會及所屬人員出席相關活動，不樂見地方政府人員參加相關活動，呼籲國內各界遵守相關規範。

梁文傑說，禁止機關構、個人、團體、政黨以任何形式參加涉及一國兩制台灣方案或民主協商的活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

梁文傑強調，國人在從事兩岸交流的時候，應遵守兩岸條例及相關法律規範，不得單獨與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為，或者是締結聯盟或受其指示委託或資助從事不法行為。

另外，國台辦日前表示今年海峽論壇邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，產業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7000人參會。對此，梁文傑表示，看最近小三通的運輸量，還有台灣赴廈門的客機運輸量，旅客數好像跟平常差不多。