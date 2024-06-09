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大陸 大陸焦點 特派現場

鼓浪嶼被踢爆「宰客」　商家高價騙買「死海鮮、淡水珍珠」

記者蔡紹堅／綜合報導

福建廈門知名景點鼓浪嶼近日被《央視》踢爆有大量「宰客」的情形，包含死海鮮充當活海鮮的海鮮餐廳、淡水珠假冒海水珠的珍珠店，還有專門帶客人參觀名產店的導遊等。

▼鼓浪嶼是廈門知名景點。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼廈門鼓浪嶼。（廈門戰役）（圖／記者蔡紹堅攝）

《央視》報導提到，近期一段時間，不斷有外地遊客反映，鼓浪嶼的旅遊套路多、花費高、體驗差，而且從還沒上島就開始充滿了陷阱，明明碼頭就有一張35元（人民幣）的船票可以購買，但旁邊排隊的計程車司機卻不斷推薦遊客前往旅行社的散客中心，購買價格168元（人民幣）的套票。

上島之後噩夢才開始，導遊完全不介紹鼓浪嶼的歷史風貌，而是不斷帶遊客進入特產店消費，行程中宣稱的「茶歇」，實際上就是帶客人進茶葉店，瘋狂推銷茶葉。

景點內的珍珠店，店員不斷推薦售價上千元的「海水珠」，但買下之後拿到檢測中心鑑定，結果卻只是一般的「淡水珠」，價格相差了好幾倍。更嚇人的事，有些海鮮店還用「死海鮮」冒充「活海鮮」，以賺取暴利，再發回扣給導遊。

▼計程車司機推薦遊客購買相對昂貴的套票。（圖／CCTV）

▲▼鼓浪嶼被踢爆「宰客」　商家高價騙買「死海鮮、淡水珍珠」。（圖／翻攝CCTV）

《央視》還以遊客的身份，向廈門的交通運輸、市場監管、鼓浪嶼管委會、文化旅遊等多個部門投訴遇到的不合理情況，但都沒有獲得解決，甚至還出現了踢皮球的情況。

諷刺的是，《央視》的報導刊登之後，廈門官方隔天就突然「動了起來」，成立了「鼓浪嶼旅遊市場秩序專項整治聯合工作組」，火速對五家涉事單位（3家餐飲店、1家珍珠店、1家茶葉店）、兩家旅行社門市責令停業整頓，並暫扣了一名導遊的導遊證，還註銷了違規駕駛的崗位服務證。

廈門官方還強調，將強化市旅遊產業領導小組辦公室聯合執法機制，進一步充實人員力量，對重點區域、景點、購物店等加強加密常態化巡查，強化聯查聯管聯治。

▼珍珠店員工謊稱販賣的是高價的海水珠，其實是價格低很多的淡水珠。（圖／CCTV）

▲▼鼓浪嶼被踢爆「宰客」　商家高價騙買「死海鮮、淡水珍珠」。（圖／翻攝CCTV）

▲▼鼓浪嶼被踢爆「宰客」　商家高價騙買「死海鮮、淡水珍珠」。（圖／翻攝CCTV）

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