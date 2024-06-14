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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革覆議案21日表決　傅崐萁：歡迎民進黨6君子起義來歸

記者崔至雲／台北報導

針對行政院對國會改革法案提出覆議案，立法院21日將記名投票表決，因民進黨團差6票才過半，民進黨團總召柯建銘日前喊話「徵求6壯士」，盼藍白起義來歸。對此，國民黨團總召傅崐萁今（14日）表示，「希望民進黨6君子來我們這邊，讓陽光照進國會，希望民進黨起義來歸」。

▲▼立院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲立院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

對於覆議案後續時程規劃，傅崐萁指出，經過昨天朝野協商，確定6月19日及20日召開全院委員會，審查時，邀請行政院長卓榮泰列席說明，6月21日記名投票表決。中華民國是一個民主國家，行政院依照他們的想法，依法提出覆議案，國民黨尊重，但是覆議理由必須讓國人了解，並透過公開直播讓國人了解覆議案是否有正當性。

對於柯建銘喊話「徵求6壯士」，盼藍白起義來歸。傅崐萁說，「希望民進黨6君子來我們這邊，讓陽光照進國會，希望民進黨起義來歸」。

立院朝野黨團昨日上午針對行政院所提覆議案進行朝野黨團協商，經過約2個小時的討論後各方同意， 19日、20日兩天召開全院委員會，審查行政院所提對《立法院職權行使法部分條文》及《中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文》之覆議案。

相關決議包含，審查時，邀請卓榮泰列席說明，各日分別由國民黨黨團推派11人、民進黨黨團推派11人、台灣民眾黨黨團推派2人進行詢答；每位委員詢答時間為10分鐘，詢答順序依例授權議事處辦理；名單請於6月18日（星期二）中午12時前送交議事處彙整，逾期視同放棄。

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