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綠提議退程序委員會！　藍甲動護「黨產條例修法」付委審查

▲▼民進黨要求將黨產條例相關法案退回成許委員會國民黨反對 進行表決 民進黨團拿出「修法就黨產 反改革無恥」嘲諷國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨要求將黨產條例相關法案退回程序委員會，國民黨反對。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委游顥等人提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案》被外界質疑是為救國團解套，但上週被民進黨團提議退回程序委員會。今天國民黨團重新闖關，原本民進黨再次提出退回程序委員會，但在國民黨團人數優勢下，49票贊成、52票反對不通過，全案交付委員會審查。

《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第四條第二項附隨組織，原條文為「指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務及業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」。

不過游顥等人修正新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，盼能替救國團等團體解套，若修法通過，救國團將可望不再被認定為附隨組織，連帶將已被政府認定為不當黨產沒入的16.3億元發回。

▲▼民進黨團拿出「修法救黨產，反改革無恥」的牌子嘲諷國民黨。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

▲民進黨團拿出「修法救黨產，反改革無恥」的牌子嘲諷國民黨。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

上週五院會時，民進黨團提議退回程序委員會，也因國民黨沒動員出席表決，讓該案闖關失敗。民進黨團今天再度提議將此案退回程序委員會，國民黨團今甲動出席，經現場表決後，立法院長韓國瑜宣布表決結果，出席委員101人，贊成49人，反對52人，韓國瑜宣布表決結果不通過。

民進黨團不滿表決結果，在議場高喊「我反對黨產」、「國產小偷，國產變黨產」等口號，讓議事現場混亂，韓國瑜更中斷報告事項進行，並不斷重申，「請大家輕聲細語好嗎？」、「謝謝大家，請大家保持肅靜，讓院會可以繼續」。

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