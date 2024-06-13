輔大周圍區域不淹了　新北公私協力改善三泰路排水

▲今年4月18日強降雨學校沒有發生積淹水情形。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市新莊區的輔仁大學中美堂周邊因區域地勢較低漥，排水無法順利排至校外側溝，常因突如其來的瞬間大雨即積水成湖，輔大校方於2023年11月完成改善工程，將落在校內的雨水往三泰路人行道側溝排放，而為因應校內大量排水，新北市政府水利局也於今年3月完成三泰路排水改善工程，大雨來時不必擔心因校內排水而淹水。

水利局長宋德仁表示，因為中美堂地勢低於校外的排水溝，為使學校改善工程充分發揮作用，水利局配合學校工程調整排水高程，總經費123萬元於三泰路人行道側溝新設2處連接管直接入三泰路雨水箱涵，讓校園的排水能順利排出至校外排水系統。

▲埋設雨水連接管，藉由排水分流方式，防範積淹水於未然。

宋德仁說，工程於今年2月動工，施工期間遭遇自來水、瓦斯及電信等管線障礙，在水利局與管線單位積極協調下，一起與施工團隊排除萬難，歷時32日曆天後，最終順利完成工程通水，期望藉由排水分流方式，防範積淹水於未然。

水利局表示，今年4月18日強降雨時，當地並無通報積淹水情形，即有效發揮分流作用，輔大邱奕文總務長於5月14日特別至水利局拜訪宋德仁局長表達感謝之意，並表示依據過往經驗，這種雨量下在學校很難不發生積淹水，但這次真的不淹了，非常感謝水利局的協助，改善三泰路排水同時也幫助學校提供學生更友善舒適的學習環境。