新北數位轉型巡迴列車啟動　7／4板橋首場結合碳健檢

▲雙軸轉型推廣說明會將會有近20家系統供應服務商。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

輔導轉型出新招！為協助產業導入數位科技，發展創新商業模式，新北市經發局今年首次推出「數位轉型巡迴列車」，分別前往新北六大產業區域舉辦雙軸轉型推廣說明會，不僅針對數位轉型提供多樣化軟硬體解決方案，更結合碳健檢行動診所計畫，全方位協助企業提升管理效率，邁向永續經營。首場說明會將於7月4日在板橋隆重登場，歡迎企業踴躍報名，把握數位轉型新契機。

經發局長何怡明表示，數位轉型是企業面臨的重大挑戰，同時也是實現產業升級的機遇，尤其數位與淨零雙軸轉型所強調的智慧化與低碳化，更是協助企業邁向永續經營的關鍵。新北市積極推動企業數位創新，今年規劃在板橋、林口、土城、新莊、新店及汐止分別舉辦巡迴推廣說明會，盼協助企業引進AI、ESG、物聯網、大數據分析、能源管理及碳排放管理等先進數位方案與技術，持續提升新北產業競爭力。

雙軸轉型說明會將結合「碳健檢行動診所計畫」，除了免費提供減碳法規、資訊及趨勢諮詢等各項解方，更有飛象、風行天、大同科技、歐德堡等4家供應商提供如提升能源效率、轉向使用可再生能源、優化生產流程、改善供應鏈管理、減少廢氣物及排放物產生等ESG解決方案，透過務實方式協助企業檢視碳發展及轉型，攜手推動淨零減碳及永續經營展望。

經發局補充，近年新北推動數位轉型已獲得顯著成果與效益，例如位於樹林區的「振儀科技」成功並導入ERS系統及Ragic表單開發，將原本大量人工紙本記錄透過數據化智能系統整合內部生產流程，大幅提升公司生產效能。三芝區的「勁賀企業」導入與品質管理、機聯網、低碳化相關智慧化企業資源規劃系統，達到減少碳排放、節電及提升生產效率的目標。期盼透過雙軸轉型推廣說明會，帶動產業轉型升級新浪潮。

經發局強調，說明會將會有近20家系統供應服務商，現場提供專屬優惠方案及免費一對一顧問輔導與媒合，協助製造業者深入了解最新科技發展和解決方案的實際應用，全力推動數位轉型升級，歡迎業者積極把握機會，邁向數位轉型之路。更多活動內容請至「新北市政府經發局」網站及「來趣新北金發局」粉絲專頁，持續掌握最新數位轉型政策資訊。