小四女童如廁「1支手機伸進來」　狼師長期偷拍...電腦存20段影片

▲新北狼師竟尾隨女學生進入廁所，偷拍多人如廁。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區某國小日前傳出狼師偷拍多名女學生、教職員的誇張案件，一名小四女學生上廁所時，突然發現縫隙處竟從隔壁間廁所伸進一支手機，女童奔逃出廁所並告知師長，這才揪出原來該國小教師阿富（化名）長期偷拍。最高法院審理後，將阿富判刑4年，全案定讞。

據了解，阿富現年48歲，從2013年起就在該國小任職，頗受學生愛戴。判決指出，2021年11月間，中午12時48分許，一名小四女童進入阿富教室旁的女廁，阿富隨即拿起手機尾隨進入。12時50分，女童在廁所隔間中，突然發現自隔壁廁所縫隙中伸入一支手機；女童嚇得奔逃出廁所，並告知師長，校方隨即調取監視器畫面，並報警處理。

而檢警獲報後不敢大意，檢方隨即在1周後發動搜索行動，在阿富的電腦中發現20段左右的影片，全都是女童如廁的不雅影片；但阿富否認犯罪，辯稱是因為好奇所以才會偷拍。檢方對阿富聲請羈押獲准，全案偵查終結後，檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》等多項罪名，對阿富提起公訴。

一審法院審理後，認定阿富偷拍7名女童、3名教職員，其中3名教職員撤回告訴，至於7名女童部分，一審法院均認定有罪，重判有期徒刑9年6月；另外再依《性騷擾防治法》判刑3月。案件上訴二審，高等法院審理後，改認定他共計偷拍11名女童，總計判刑4年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。