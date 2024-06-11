新北三峽簡易自來水設備完工　212戶居民受惠

▲竹崙里新設HDPE水管打開排沙閥，讓水把沙帶出。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區三面環山，境內擁有豐富的山林景致與特殊地形，部分地區因地勢較高，仍無自來水到達，當地居民藉由引取山澗野溪的水來洗衣煮飯，極為不便，因此新北市政府水利局在去年度補助三峽區公所約662萬元經費，改善安坑里、有木里、竹崙里、五寮里等地區既有簡易自來水設備，已於今年5月上旬完工，造福212戶居民，解決長期用水不便的辛苦。

水利局表示，新北市三峽區安坑里、有木里、竹崙里、五寮里一帶，屬於自來水管線不易到達的地區，居民過往只能自行尋找水源引水，除了有供水來源不穩定的問題之外，每當夏季枯水期降雨不足導致河溪乾涸時，也比自來水地區更早面臨缺水問題，且該地居民戶數少又很分散，但民生用水克不容緩，遂三峽公所提報簡水系統改善計畫，以確保民眾用水無虞。

▲竹崙里新設30噸水塔2座、10噸水塔2座為民眾儲備民生用水。

水利局長宋德仁說，這次工程內容包括安坑里抽水設備配電盤體更換和水源頭改善、有木里新設1570公尺HDPE管、五寮里新設2400公尺HDPE管、竹崙里新設6080公尺HDPE管、30噸水塔2座、10噸水塔2座、取水口修復及清淤，並改善400公尺HDPE管。HDPE材質管線因具抗壓性、耐震性及韌性佳，管線不易破損漏水，而水源頭改善及清淤後能有效集中汲取水源，另增設水塔則可增加儲水容量，以因應降雨不足所造成的缺水狀況。

安坑里、有木里、竹崙里、五寮里里長都表示，感謝市政府水利局的協助，因近年氣候變遷乾旱期明顯，民眾於乾旱期常有用水不足之苦，此次的簡易自來水工程改善水源供應嘉惠本區200多戶里民，希望在用水上有較充分水源以解決民眾民生用水之苦。

水利局表示，因新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5,000萬的經費，致力於自來水的普及率提升與簡易自來水系統的佈建，今年度補助坪林、石門、貢寮、平溪、三芝、雙溪等15件簡易自來水工程，希望能使不同環境下生活的市民都能在民生用水方面得到相應的照顧。

▲有木里新設HDPE水管打開排沙閥，讓水把沙帶出。

▲竹崙里三層坪水源頭清疏維持水源清澈。