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耗資3.3億！雲林新吉排水工程竣工　農田灌溉效率提升農民獲益

▲「新吉中排一」及「新吉中排八」竣工。改善渠道2線、改善長度887m、箱涵4座、板橋1座、柏油路面舖設7037m2，工程經費33,000萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「新吉中排一」及「新吉中排八」竣工，工程經費3.3億。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長鄉「新吉中排一」及「新吉中排八」為混凝土砌石工，於1989年新吉農地重劃施設完成，現今已龜裂破損及塌陷，嚴重影響排水機能，地方陳情迫切改善後，於去年10月25日開工、今年05月20日完工，本月11日竣工典禮由農田水利署雲林管理處長林國華主持，立委劉建國、元長鄉李明明鄉長共同參與。

「新吉中排一」及「新吉中排八」改善工程內容為，渠道2線、改善長度887m、箱涵4座、板橋1座、柏油路面舖設7037m2，工程經費3.3億。立法委員劉建國表示，農業部的經費支持，讓此工程得以施設，尤其，最近適逢降雨，良好的工程品質不但改善了環境，排水溝更發揮了功能、週邊不再積水，深獲鄉親肯定。

農田水利署雲林管理處長林國華表示，早在2022年9月6日劉建國委員就邀請農委會陳吉仲前主委、農田水利署蔡昇甫署長、元長鄉李明明鄉長、新吉村長親臨現場勘查新吉中排一及新吉中排八，當場我們雲林管理處也認為確有改善的必要。於是會勘後就馬上進行測量設計。

並於2023年4月行政院韌性經濟特別預算確認後正式發包，並於今年5月20日完工。經過連日來豪大雨考驗，確實發揮良好排水功能，讓周遭農田不再有浸淹的困擾。農田水利署雲林管理處將持續提供轄內農田更良好的灌溉、排水服務，讓農民能有更好的收成。

▲「新吉中排一」及「新吉中排八」竣工。改善渠道2線、改善長度887m、箱涵4座、板橋1座、柏油路面舖設7037m2，工程經費33,000萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「新吉中排一」及「新吉中排八」竣工。本月11日竣工典禮由農田水利署雲林管理處長林國華主持，立委劉建國、元長鄉李明明鄉長共同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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