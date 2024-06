新北市街頭學校暑期限定登場　府中15化身最潮街頭全科班

▲新北街頭文化節今年轉型為新北街頭學校。(圖/新北市文化局提供,下同)

記者郭世賢/新北報導

如果街頭是所學校,你想要來學什麼?由新北市政府主辦的首屆「街頭學校 School Of The Street」將於6月19日至9月26日暑期限定開課!3個月限定期間除了瞄準府中15打造層層主題式的室內展覽及課程,8月3日起連續三個週末還特別攜手知名街頭賽事、學校社團、音樂廠牌、當紅音樂人、DJ及跨界品牌市集,在府中地區推出系列戶外活動,要讓大家嗨玩府中!

文化局表示,今年新北街頭學校特別設計「新」字校徽,回應街頭至上、永遠最新的精神。活動策劃運用府中15垂直向上的建築特性,將空間設定以樓層劃分,推出四大主題展區,跨足肢體律動、生存哲學、街頭美感、書報知識等全方位街頭領域,塑造一個與眾不同的垂直烏托邦!四大主題展區以板橋的田調採集為基礎,每層樓皆有不同的街頭領域前輩坐鎮。

5樓「新律動(GROOVE OF THE STREET)」展區,將帶領民眾直擊校園的街頭現場,透過隨機街訪一探新北各大高中社團對街頭文化的獨特見解,展現學生釋放自我的身體律動感;4樓「新思維(KNOWLEDGE OF THE STREET)」展區,則是向臺灣當代街頭文化的經典人物取經,手把手傳授前輩們勇闖街頭的生存哲學。

3樓「新視野(VISION OF THE STREET)」展區,以「視覺派對」為概念,邀請知名街頭影像創作者分享奇異的創作世界觀,以極具張力的視覺體驗,展現自由奔放的街頭美學;1樓「新知識(READ OF THE STREET)」展區,設置輕盈落地的街頭書報攤,展示街頭文化選書、音樂歌單,將用一杯咖啡的時間向大家傳遞迷人的街頭藝術新觀點。

文化局表示,為了打破校園只在平日上課的既定框架,「新北街頭學校」週末不打烊!不僅週週都能入校補課,開學期間將不定期推出潮流體驗課,以「玩樂、嘗試、互動」為核心理念,邀請各領域創作者以輕鬆易學的方式傳授街頭文化的多元技藝,舉凡學校裡不會教的花式鞋帶綁法、T恤塗鴉網印、花卉噴漆塗鴉到一球入魂的劍玉招式,在這裡都能輕鬆學到!

此外,府中15為響應「新北街頭學校」暑期限定開課,同步在2樓常設展區域及地下1樓的放映院,規劃串聯展區「街頭塗鴉藝術展」、「街頭電影馬拉松」,讓不同族群的街頭文化愛好者,都能在街頭學校內找到自己的舒適圈。