新北市街頭學校暑期限定登場　府中15化身最潮街頭全科班

▲新北街頭文化節今年轉型為新北街頭學校。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

如果街頭是所學校，你想要來學什麼？由新北市政府主辦的首屆「街頭學校 School Of The Street」將於6月19日至9月26日暑期限定開課！3個月限定期間除了瞄準府中15打造層層主題式的室內展覽及課程，8月3日起連續三個週末還特別攜手知名街頭賽事、學校社團、音樂廠牌、當紅音樂人、DJ及跨界品牌市集，在府中地區推出系列戶外活動，要讓大家嗨玩府中！

文化局表示，今年新北街頭學校特別設計「新」字校徽，回應街頭至上、永遠最新的精神。活動策劃運用府中15垂直向上的建築特性，將空間設定以樓層劃分，推出四大主題展區，跨足肢體律動、生存哲學、街頭美感、書報知識等全方位街頭領域，塑造一個與眾不同的垂直烏托邦！四大主題展區以板橋的田調採集為基礎，每層樓皆有不同的街頭領域前輩坐鎮。

5樓「新律動（GROOVE OF THE STREET）」展區，將帶領民眾直擊校園的街頭現場，透過隨機街訪一探新北各大高中社團對街頭文化的獨特見解，展現學生釋放自我的身體律動感；4樓「新思維（KNOWLEDGE OF THE STREET）」展區，則是向臺灣當代街頭文化的經典人物取經，手把手傳授前輩們勇闖街頭的生存哲學。

3樓「新視野（VISION OF THE STREET）」展區，以「視覺派對」為概念，邀請知名街頭影像創作者分享奇異的創作世界觀，以極具張力的視覺體驗，展現自由奔放的街頭美學；1樓「新知識（READ OF THE STREET）」展區，設置輕盈落地的街頭書報攤，展示街頭文化選書、音樂歌單，將用一杯咖啡的時間向大家傳遞迷人的街頭藝術新觀點。

文化局表示，為了打破校園只在平日上課的既定框架，「新北街頭學校」週末不打烊！不僅週週都能入校補課，開學期間將不定期推出潮流體驗課，以「玩樂、嘗試、互動」為核心理念，邀請各領域創作者以輕鬆易學的方式傳授街頭文化的多元技藝，舉凡學校裡不會教的花式鞋帶綁法、T恤塗鴉網印、花卉噴漆塗鴉到一球入魂的劍玉招式，在這裡都能輕鬆學到！

此外，府中15為響應「新北街頭學校」暑期限定開課，同步在2樓常設展區域及地下1樓的放映院，規劃串聯展區「街頭塗鴉藝術展」、「街頭電影馬拉松」，讓不同族群的街頭文化愛好者，都能在街頭學校內找到自己的舒適圈。