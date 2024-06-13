「守護飛安滴水不漏」航警局推全新臂章　展現帥氣自信形象

▲航警局員警最近佩掛臂章設計，讓第一線員警執勤時顯得帥氣有自信。（圖／航警局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部警政署航空警察局最近推出新設計臂章，這款臂章設計理念以盾牌為基底，搭配指南針背景圖、同時採取藍漸層顏色變換創意象徵警察日以繼夜守護飛航安全之決心，歷經一年多來設計徵選與陳報核定，以「守護飛安滴水不漏」為理念，航警局指出，此為局長邱文亮上任後為凝聚全體航警同仁向心力，讓社會大眾瞭解航警工作特性，指示規劃辦理航警局標識臂章。

▲航警局員警最近佩掛臂章設計。

航警局表示，航警局標識臂章設計於去年3月13日公告航警局臂章徵選活動辦法，開放社會人士及航警局同仁參與，經評選出前三名後由局長邱文亮圈選第一名標識臂章後，陳報內政部警政署修正「警察機關學校行政學員生實務訓練特殊作業及專業警察人員服式標識規定」，納入航警局臂章設計，並函請行政院公報編印中心刊登行政院公報，歷經公告2個月後定案。

▲航警局員警佩掛新臂章設計，服勤員警均更有自信。

航警局指出，臂章設計理念以盾牌為基底，搭配指南針背景圖、採取藍漸層顏色變換創意，象徵警察日以繼夜守護飛航安全之決心。飛機及航空翅膀正面圖樣代表由航警局守護飛航安全，承載每位旅客期待與信任，讓飛機順利起飛，並翱翔天際。

▲航警局員警新設計臂章設計，值勤時更覺有信心。

航警局強調，維護飛行安全、機場犯罪偵防、提供便民服務為航警局三大核心工作，以識別臂章傳達航警局專業服務與態度。將警察精神、工作理念融入於圖形，結合者不僅係警察之神聖使命感，更蘊含著對旅客擁有平安旅程之殷切盼望。