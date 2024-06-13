覆議案立院19、20日邀卓榮泰備詢　行政院：尊重配合立法院安排

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對國會改革覆議案，立法院長韓國瑜13日召集朝野協商，最後確定6月19日、20日召開全院委員會，審查時，邀請行政院長卓榮泰列席說明；接著在6月21日時，進行記名投票表決。對此，行政院發言人陳世凱說，都尊重立法院安排，院長也都會配合，「院長若有需要到院會說明的也一定會配合，一切都尊重立法院安排」。

針對覆議案，陳世凱13日主持行政院會後記者會時重申，行政院提出覆議的目的，是希望透過憲政運作過程，請立法院再次審視法案內容，找出符合憲法跟國家利益的最大共識，妥適回應公民社會各界的訴求。

陳世凱說，因此會透過各種管道，增進彼此之間的對話跟討論空間，「對於藍白立委的溝通，我們會透過各種管道，持續溝通」。

對於覆議結果出來後，是否會提釋憲？陳世凱說，希望得到立法院正面的回應，所以希望會有好的結果。如果未來假設法律公佈之後，對於要不要釋憲這件事，等法律公布後會再做研議。

陳世凱說，與朝野各黨團都會盡量做溝通，對於民眾的溝通也會持續努力來做，這是一個全國人民都很關注的憲法課程，也很高興大家全國都很關注這議題，這部分的溝通不只是對立法院，對民眾的溝通都會持續來做。