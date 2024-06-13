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慶祝警察節桃園表揚66模範警察+協勤民力　張善政：感謝守護治安

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節慶祝大會，感謝每位警察同仁與協勤民力長期對守護桃園治安的付出。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節慶祝大會，感謝每位警察同仁與協勤民力長期對守護桃園治安的付出。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（13）日出席「警察節慶祝大會」時表示，警察節將屆，感謝警察同仁及協勤民力長期對桃園治安的付出，近幾個月無論是發生警匪槍戰或是執行雷霆除暴專案，警察同仁皆展現專業執法能力並獲得豐碩成果，期勉桃園市警團隊持續努力，市府將全力支持警察局各項業務，協助精進警察專業能力、辦案軟體系統、刑事鑑識中心設備等所需資源，為桃園市民提供更好治安環境。

▲市長張善政在警察節慶祝大會，頒獎給獲獎警察楷模。（圖／市府新聞處提供）

▲市長張善政在警察節慶祝大會，頒獎給獲獎警察楷模。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，警察工作非常辛苦，時常犧牲與家人相處時間，藉此感謝警眷體諒與支持，讓警察同仁能無後顧之憂維護社會治安。同時也感謝義警、民防、守望相助、志工大隊等協勤民力協助付出，讓有限警力得以聚焦在打擊犯罪工作上，發揮更大效益。

張善政強調，桃警團隊面對任何案件都能迅速掌握狀況，在有限時間內緝捕嫌犯到案，讓桃園市民非常有安全感，今年3月23日桃園警匪槍戰案件，英勇警察同仁被子彈擊中後仍無畏歹徒奮力回擊，讓其車輛難以行駛，最後順利逮捕嫌犯；今年度執行雷霆除暴專案，在查緝非法槍械、毒品、詐欺集團、幫派份子等不法案件，皆有豐碩成果。

桃園市議會議長邱奕勝也提到，桃園市議會以行動支持市府警察局，尤其在各項警政預算上都給予最大支持，今天藉警察節慶祝大會，感謝所有警察同仁及協勤民力辛勤付出，提前祝福大家警察節快樂，尤其在打擊犯罪同時，也務必注意自身值勤安全。

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節慶祝大會，會後與獲獎楷模、與會民代等貴賓合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節慶祝大會，會後與獲獎楷模、與會民代等貴賓合影。（圖／市府新聞處提供）

市警局也提及，今年表揚各領域績優警察人員，總計頒發41位警察楷模、6位服務資深績優警察獎章代表、19位桃園市績優協勤民力。為感謝其背後家人的無私支持，今日盛會也特別邀請獲獎同仁眷屬出席，共同分享得獎者的榮耀，並贈與繡有獲獎人員姓名的警察小熊，場面格外溫馨。

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