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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

▲立法院表決國會改革法案，民進黨持續拖延議事。（圖／記者林敬旻攝）

▲國會改革覆議案6月19日及20日召開全院委員會、6月21日投票。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

針對國會改革覆議案，立法院長韓國瑜今（13）日召集朝野協商，過程中藍綠白三方爆發多次激烈口角。最終，在立法院長韓國瑜裁示下宣布，6月19日及20日召開全院委員會，審查時，邀請行政院長卓榮泰列席說明，6月21日記名投票表決。

立院朝野黨團上午針對行政院所提覆議案進行朝野黨團協商，經過約2個小時的討論後各方同意，於下周三（19日）、下周四（20日）兩天召開全院委員會，審查行政院所提對《立法院職權行使法部分條文》及《中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文》之覆議案。

相關決議包含，審查時，邀請卓榮泰列席說明，各日分別由國民黨黨團推派11人、民進黨黨團推派11人、台灣民眾黨黨團推派2人進行詢答；每位委員詢答時間為10分鐘，詢答順序依例授權議事處辦理；名單請於6月18日（星期二）中午12時前送交議事處彙整，逾期視同放棄。

此外，覆議案定於21日（星期五）上午報告事項處理完畢，進行記名投票表決，2案分別為2張票、同時投票，並由各黨團推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。當日會議不進行施政方針報告質詢。
 

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