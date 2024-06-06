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石門水庫60週年！桃園市府推麥塊遊戲線上闖關　還有紀念郵票

▲桃園市政府配合石門水庫60周年，市長張善政在會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市政府配合石門水庫60周年，市長張善政在會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

配合石門水庫興建60周年，桃園市政府觀旅局今（6）日推出「麥塊遊戲線上闖關」暨「「大龍門尋寶趣」打卡抽獎活動，市長張善政表示，石門水庫是國內首座大型水庫，更屬桃園重要地標，透過風行全球麥塊遊戲將石門水庫美景搬入虛擬世界；此外，北水分署今與中華郵政公司在依山閣舉行「石門水庫60年紀念郵票」發行典禮，共同為紀念郵票發行揭幕，也歡度石門水庫60歲生日快樂。

▲桃園市政府配合石門水庫60周年，市長張善政、觀旅局長周柏吟等人觀賞線上麥塊虛擬闖關遊戲。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市政府配合石門水庫60周年，市長張善政、觀旅局長周柏吟等人觀賞線上麥塊虛擬闖關遊戲。（圖／市府新聞處提供）

市長張善政今天出席石門水庫60週年闖關紀念活動時指出，6月6日除是大禹的生日，也是工程師節，選在這天啟動石門水庫60週年闖關紀念活動，可說別具意義。石門水庫是國內首座大型水庫，興建工程浩大且艱難，也奠定國內水庫興建技術基礎，更是桃園重要地標，這次透過風行全球麥塊遊戲，將石門水庫美景搬入虛擬世界，期盼更多年輕朋友走訪石門水庫，親自體驗其多元魅力。

▲桃園市政府配合石門水庫60周年，石門水庫洩洪道以麥塊遊戲呈現。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市政府配合石門水庫60周年，石門水庫洩洪道以麥塊遊戲呈現。（圖／市府新聞處提供）

觀旅局長周柏吟也指出，今年是石門水庫完工60周年，也是串聯大溪、龍潭及石門水庫的「大龍門觀光廊帶」啟動時刻，除線上遊戲闖關外，還特別規劃「大龍門尋寶趣」打卡抽獎活動，只要在8月25日前下載「遊桃園APP」，完成打卡任務就有機會獲得獎品，完成指定關卡還可參加抽獎活動。

市府運用科技創新智慧觀光服務，同步推出石門水庫、大溪老街、巴陵及拉拉山等4處體驗桃園專區，透過豐富圖文影音，配合專業語音導覽，感受桃園美景所帶來的細膩饗宴。另外建構拉拉山神木群、大溪老茶廠、卡司蒂菈樂園、手信霧隱城及祥儀機器人夢工廠等5處「數位孿生」，透過高畫質全景影像，還原現場最真實樣貌，讓市民朋友可身歷其境在3D復刻場景中自由漫步，更多活動訊息，請至桃園觀光導覽網（網址：http://travel.tycg.gov.tw/）查詢。

▲北水分署與中華郵政公司今天推出「石門水庫60年紀念郵票」發行典禮，吸引不少郵迷選購。（圖／北水分署提供）

▲北水分署與中華郵政公司今天推出「石門水庫60年紀念郵票」發行典禮，吸引不少郵迷選購。（圖／北水分署提供）

此外，經濟部北水分署今天與中華郵政在石門水庫依山閣舉行「石門水庫60年紀念郵票」發行典禮，由分署長江明郎、中華郵政集郵處副處長林賽萍主持，為此紀念郵票發行共同揭幕，並慶賀石門水庫60歲生日。
江明郎說，很感謝中華郵政公司響應「石門水庫60週年」特別設計發行紀念郵票，石門水庫自啟用以來，提供大桃園地區穩定水源，也成為桃園在地自然景觀與旅遊勝地，發行紀念郵票是對這段歷史的致敬，也承載國人對石門水庫的特殊情懷。

林賽萍也提及，石門水庫營運迄今60年，為國內十分重要水利建設，為提升國人對石門水庫的了解，並珍惜與愛護水資源，特別選在水利節發行石門水庫紀念郵票。桃園郵局還在依山閣石門水文化館一樓設置臨時郵局，可提供蓋銷郵戳服務，讓民眾可親自蓋上專屬郵戳，紀念郵票1套2枚，面值8元郵票為石門水庫鳥瞰圖，面值35元郵票上方白色水流為溢洪道洩洪，溢洪道為水庫最主要排洪放水設施，紀念郵票可讓民眾透過小小方寸，感受到石門水庫的無窮魅力，歡迎喜愛集郵朋友至全國各地郵局、郵政博物館洽購，或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw/post/stamp_mall/big/index.jsp）訂購。

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