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帶男回家過夜　女後來收到性愛影片「發現自己睡夢中被侵犯」

一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲女子事後收到影片，發現自己遭到性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名女子和50歲男子大衛(David Wiari Wehi)交往後因為個性不合分手，沒想到分手後突然收到對方傳來的影片和照片，發現是自己熟睡中遭到對方性侵的畫面，後來還收到死亡威脅。

50歲男子大衛日前在紐西蘭北島羅托路亞市(Rotorua)法院出庭，被控非法性侵犯、威脅殺人和記錄私密影像等罪。根據法庭資料，受害者指出，她和大衛交往幾個月後，發現對方對她變得很執著且佔有慾很強，而且發生性關係時想要拍攝性愛影片，但她都明確拒絕「不喜歡這樣做」，後來分手。

受害者表示，一段時間後她在街上偶遇大衛，答應讓對方在她家過夜，然而她記得自己睡覺時明明身上穿著衣服，醒來後下半身內褲卻不見了，當時她沒想太多，直到後來收到大衛寄來的影片與照片，發現自己睡夢中遭到性虐侵犯。

受害者表示，後來她的手機每天都會收到來自大衛的騷擾訊息，對方除了威脅要把影片傳給朋友，還說要殺了她，會把她整個人扔進熱水中、或是要燒毀她的房子，讓她最後決定報警。大衛近來對被指控3項罪名認罪，將有可能面臨最高50年刑期，判決結果將於下月宣判。

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