中國大陸總理李強飛抵紐西蘭　打造全面戰略夥伴關係升級

▲圖為中國大陸總理李強5月27日結束中日韓領導人會議之後，登機離開韓國。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸總理李強13日上午飛抵紐西蘭展開正式訪問，預計下午與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）會面，成為7年來首位出訪紐西蘭的中國總理，宣稱要打造中紐全面戰略夥伴關係升級版。預計雙方將觸及貿易議題，但中紐原本有利可圖的貿易關係恐怕因區域安全憂患意識蒙上陰影。

美聯社、RNZ等報導，李強13日上午搭機抵達首都威靈頓，由中國駐紐西蘭大使王小龍、紐西蘭衛生部長雷蒂等人到場接機，超過百人站在機場附近街道上舉著旗幟及中國、紐西蘭國旗，看著李強的航班抵達。當地出動大量執法人員，當李強的車隊從機場出來時，群眾唱歌喊口號迎接。

▲民眾舉旗幟歡迎李強訪問紐西蘭。（圖／路透）

李強此次訪問紐西蘭正值中國國家主席習近平2014年出訪紐西蘭、中紐建立全面戰略夥伴關係10周年。中國是紐西蘭最大貿易夥伴，早在2008年，雙方簽署自由貿易協定，紐西蘭也成為第一個與中國簽訂自由貿易協定的西方國家。

預計盧克森將於本周透過公開聲明讚揚與中國大陸的貿易關係，他曾在10日提到，期盼此次與李強的會面，將對兩國合作領域交流帶來機會。李強表示，期待與紐西蘭領導人等人針對雙邊關係、共同關切話題深入交換意見，推動各領域交流深化合作，打造中紐全面戰略夥伴關係升級版。

只不過這次的會面將不會像以往那樣單純觸及經濟議題，盧克森已表示，雙方也會針對分歧進行公開討論。紐西蘭是五眼聯盟（Five Eyes）成員之一，儘管過去對中國立場較為溫和，但尋求對北京政府採取一致外交政策方針。

其中一個摩擦點可能就是紐西蘭考慮加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。盧克森指出，AUKUS從安全角度來看是好的，為印太地區提供安全保障。

在紐西蘭訪問行程結束之後，李強將於15日到訪澳洲展開4天行程，預計將前往阿得雷德動物園，與澳洲外長黃英賢等人進行午餐會議，在坎培拉和澳洲總理艾班尼斯舉行會談，拜會澳洲總督。