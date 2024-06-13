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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女遊泰國遭假摩托車司機「性侵2小時」　嫌犯辯稱：雙方都同意

▲32歲的嫌犯。（圖／翻攝自微博）

▲32歲的嫌犯塔納帕。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名女子12日晚間在泰國曼谷市中心飲酒喝醉後，被假冒摩拖車司機的塔納帕（音譯）載走，對方將她載到其他飯店性侵2小時。女子報警後，警方逮捕塔納帕時發現，他以相同手法連續犯案，手機內甚至有多名受害女子被強姦時所拍下的影片。

據《新浪新聞》報導，6月12日，泰國曼谷大都會警局下屬調查機構IDMB根據法院逮捕令逮捕了32歲的泰國男子塔納帕，其涉嫌使用暴力在他人處於無法抵抗狀態時，對他人實施強姦、竊盜財物等多項罪名。

▲▼陸女遊泰國遭假摩托車司機性侵。（圖／翻攝自微博）

▲▼拍耶泰警方逮捕塔納帕。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸女遊泰國遭假摩托車司機性侵。（圖／翻攝自微博）

拍耶泰警方表示，一名大陸女性遊客前往曼谷皇家大道區域的夜生活區遊玩，且處於酒醉不清醒的狀態，返程時透過一叫車平台叫車，但前來接她的是冒充叫車司機的塔納帕，對方並未將她送回指定地點，而是將女子帶到飯店開房。

該女子清醒後，發現自己全身赤裸地與陌生男子睡在同一張床上，冷靜下來後，便立即前往拍耶泰警局報案。後來檢查發現，該名女子被塔納帕在未使用保險套的情況下，實施強姦2小時，警方立即對塔納帕進行逮捕。

▲▼陸女遊泰國遭假摩托車司機性侵。（圖／翻攝自微博）

▲▼塔納帕以相同手法多次犯案。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸女遊泰國遭假摩托車司機性侵。（圖／翻攝自微博）

經警方調查發現，塔納帕假冒成摩拖車司機，通常會在酒吧餐廳等附近進行「狩獵」，其目標幾乎都是遊客。警方檢查塔納帕手機後發現，其手機內有強姦受害者時的影片，而受害者人數不少於5人，且受害者均處於無意識狀態，床上全是嘔吐和尿液等污穢物。此外，塔納帕的手機裡還存有多個兒童色情影片。

塔納帕在審訊時，否認了警方的所有指控，稱是外國遊客自願跟隨其前去開房，而不佩戴安全套，是因為戴套後，生殖器官不能夠勃起。至於手機上儲存的淫穢視頻，是在嫖娼時拍攝，且已獲得對方同意。

此外，警方調查後還發現，塔納帕在2008至2018年期間犯下3起案件，包括竊盜罪和非法賭博罪等，且已多次被捕。警方認為還有更多的受害者，希望能夠從受害者處得到更多證據，以將塔納帕繩之以法。

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