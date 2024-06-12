2女老師手機狂傳性感照　色誘高中生「帶朋友一起4P」被開除

▲2名女老師目前已離職。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州2名高中女老師被人發現，傳送多張性感照給一名男學生，還在參加校外教學旅行時，邀請對方再找一個朋友一起4P，誇張不雅訊息曝光後2人已被學校開除。

在威斯康辛州當地高中Joseph Craig High School任職的女老師薩爾達里斯(Alexsia Saldaris)與拉爾森(Jennifer Larson)，被控4月7至9日間與一名男學生參加學校旅行時，使用Snapchat向對方傳送了大量不雅訊息。

校方表示，2名女老師都在簡訊中與同名男學生調情，內容提及擁抱、酒精等性暗示字句，2人還傳送5張自己僅穿著內衣褲的性感照片，計畫下周末還要再見面，甚至詢問是否還可以再邀一個朋友一起加入等話語。

校方10日接到拉爾森通報，薩爾達里斯讓學生開車的消息，隔天又接獲其他老師通報，說有一群學生對著手機上的照片大笑，他們95%確定照片中的人是薩爾達里斯。

學校12日與2名老師對質後，2人均坦承自己的不當行為，被學校強迫休行政假接受調查，學校最後於10天後將2人開除。目前警方已經介入進行調查，未來有可能對2人提出刑事指控。