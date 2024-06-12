放棄醫學位！27歲女「轉行當電工」爆紅　靠貼文一年狂賺600多萬

▲女子從事藍領工作反而更高薪。（圖／翻攝自Instagram／lextheelectrician）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約27歲女子萊克西斯(Lexis Czumak-Abreu)放棄人人稱羨的醫學位，改行從事電工工作，沒想到反而讓她翻身成為網路紅人，在各大社群平台上擁有超過220多萬名粉絲，光是靠貼文一年即可讓她賺到20萬美元（約台幣647萬元）年薪。

27歲女子萊克西斯原本想成為一名外科醫生，雖然順利獲得醫學院學位，然而她實習時認為醫院職場環境不適合自己的個性，後來選擇了電工工作，2022年開始在網路上分享她的工作日常，意外讓她獲得愈來愈多粉絲關注，如今總粉絲數已經超過200多萬。

《華盛頓郵報》報導，由於用昂貴學費換來的大學學位，已無法保障年輕人畢業後就能獲得高收入工作，所以近來有愈來愈多Z世代年輕人放棄學位，轉而投入技職課程，而在社群平台TikTok上，藍領(Blue-collar) Hashtag的相關內容也有增加趨勢，顯示年輕人比起當普通上班族，對於藍領工職場更有興趣。

從萊克西斯的影片中可看到，外型看似柔弱的她，卻拿起各種專業工具在工地工作，認真帥氣的模樣讓她爆紅，每年光是靠網路貼文就可輕鬆賺進20萬美元的額外收入。

萊克西斯表示，「比起上班族老是在同一個地點工作，我每天都在不同的場所工作，每天都能經歷不同的事情，看到不同的人」。雖然現在她在社群平台上賺的錢比正職工作更多，但她並沒有要放棄正職工作的想法，因為她希望公司能認為她是一個好員工，且網路上的發文內容也都與電工有關，所以需要繼續從事目前工作才能產出有趣的內容。