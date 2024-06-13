「看她長得不錯才性侵」！尾隨之狼侵犯夜歸女　判4年2月定讞

▲蔡姓男子多次尾隨女子，犯下性侵猥褻等案件。此次遭判刑4年2月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有多次猥褻婦女前科的蔡姓男子，2022年9月某個深夜騎乘YouBike返家時，假裝問路向1名夜歸女子攀談，之後尾隨女子進入暗巷，強拉被害人下車性侵，還好遭鄰居撞破報警。蔡男被逮後，還稱「我覺得她長相還不錯，所以才會有要性侵的念頭」。一審將他判刑3年6月，二審因他犯案態度極差，加重改判有期徒刑4年2月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，有輕度智能障礙的蔡姓男子，年僅22歲但已經犯下多次強制猥褻案件，大多是尾隨婦女，進入暗處後性侵，因此蔡男被稱「尾隨之狼」。

本案發生於2022年9月凌晨3點左右，蔡男在台北市松山區騎YouBike打算返家。行經南京東路與寶清街附近之寶清公園附近，看到也是騎著YouBike，年輕漂亮的女子小美（化名），蔡男見色心起。

蔡男假借問路名義，騎到小美身旁攀談，小美以不清楚搪塞並趕緊騎車離開。蔡男緊追不捨，騎車尾隨小美。等小美轉到暗巷後，蔡男自後方趕上，將小美拉下車，手勒住小美脖子並強壓身體於地面，手指性侵得逞。小美不斷大喊救命，但蔡男不為所動，還好樓上鄰居聽到異聲出門查看，發現蔡男惡行，隨即大叫「你在幹嘛我要報警」，隨即報警。蔡男事跡敗露逃逸。

警方循線逮捕蔡男，檢方偵查時，蔡男坦承不諱，還說：「我問路時有看到她的長相，我覺得她還不錯，所以才會有要性侵害她的念頭，如果她是老太婆或很醜我就不會想。」檢方提起公訴，一審法院將蔡男判處有期徒刑3年6月，案件上訴第二審。

二審高等法院審理後仍認定有罪，不過蔡男雖坦承犯行，但高院認為他犯後態度不佳，不尊重被害人的感受，因此高院二審加重改判4年2月。全案再上訴，最高法院審理後，13日駁回上訴定讞。