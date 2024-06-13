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FBI大樓遭硬闖！女「持槍對峙1小時」　棄械投降後被捕

▲▼FBI。（圖／翻攝自Facebook）

▲美國一名持槍女子在12日闖入FBI大樓。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國一名持手槍的女子12日闖入聯邦調查局（FBI）在西雅圖的大樓後，與當局對峙了一小時，最終被拘留。幸運的是，這起事件並沒有任何人質被劫持，也未造成人員傷亡。

據美聯社報導，FBI發言人貝恩德（Steve Bernd）指出，事發當時，這名女子走進了人們等待進入大廳的一個公共區域，並在隨後舉起一把手槍，用槍指著自己，讓現場陷入混亂。

▲▼西雅圖FBI。（圖／翻攝自FBI官網）

▲FBI在西雅圖的大樓。（圖／翻攝自FBI官網）

西雅圖警方在聲明中透露，一個人質談判小組迅速介入，並在一小時的談判後，終於成功說服這名女子將槍放在腳邊投降。警方表示，整個過程中沒有人質被劫持，也沒有人員受傷。

目前，這名女子的身份尚未被公佈，不過FBI指出，他們正在調查這名女子的動機，當局也還未決定是否對她提出指控。

FBI報告，近年來針對FBI人員和設施的威脅數量有所提升。2022年，一名持有AR-15步槍和射釘槍的男子試圖闖入FBI辛辛那提辦事處，在與當局對峙數小時後被擊斃。今年8月，一名男子撞毀了亞特蘭大FBI辦公室的路障，並試圖跟隨一名FBI僱員步行進入停車場。

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