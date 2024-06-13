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馬斯克遭爆找女實習生上床換升職　還要員工幫他生小孩

▲▼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲Space X執行長、億萬富豪馬斯克。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）又被爆性醜聞。外媒引述華爾街郵報（WSJ）報導，馬斯克曾與旗下Space X公司多名女性員工發生性關係，其中包括一名女實習生；他甚至還曾要求另一名女性員工替他「生孩子」。

根據《TheVerge》和《華爾街日報》報導，馬斯克疑似利用權勢要求與女性員工發生關係，其中有一名Space X公司的前女性實習生與他發生性關係後，隨即被應聘進入他的執行團隊。另外他還曾與另外一名女員工發生性關係。

報導指出，還有第三名女性聲稱馬斯克曾多次要求她替他「生孩子」，該名女性拒絕後，馬斯克則拒絕替她加薪，並且抱怨她的工作表現不佳。華爾街日報在報導中引述包括簡訊、電子郵件和其他文件，並且採訪超過48名受訪者，包括女性員工及她們的家人、朋友，也包括已經離職的前員工。

報導還提到，其中有一名曾與馬斯克發生過性關係的女性甚至惹怒了Space X總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）。蕭特威爾不僅指責她與自己的丈夫有染，當該名女性將此事向人資部門報告時，蕭特威爾還要求人資部門將該女從執行長辦公室撤職。

馬斯克沒有針對此事向《華爾街日報》回應。蕭特威爾則向媒體表示，《華爾街日報》是在「描繪一個與Space X職場環境完全不符的誤導性敘事」，並稱該篇報導並不反映Space X的公司文化。蕭特威爾說，SpaceX會對每件性騷擾投訴進行調查，並且做出適當回應。

事實上，馬斯克向來以感情生活豐富著稱，曾先後與3名女性育有11名子女。除此之外，早在2021年就曾有5名Space X的前員工出面爆料稱，在公司內部有著「性騷擾文化」。另據2022年《商業內幕》報導，馬斯克的私人飛機空服員表示，馬斯克曾經赤裸身體向她提出，要用一匹馬換取她的色情按摩服務。

外媒報導稱，一名Space X前員工在2024年初提出訴訟，指控遭性虐待和歧視。另一方面，加州民權機構目前也正對Space X展開調查，理由是接獲投訴稱該公司歧視女性員工，並且針對提出異議的員工進行惡意報復。

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