頭顱噴飛！美86歲老翁過馬路遭卡車撞　下秒「屍首分離」

Pedestrian, 86, horrifically decapitated after being hit by city truck in Brooklyn https://t.co/3cb0c2JOGt pic.twitter.com/2x6Wu8e8q5 — New York Post (@nypost) June 12, 2024

記者王佩翊／編譯

美國紐約布魯克林12日發生一起悲劇，一名86歲老人在過馬路時，遭到卡車撞擊，當場死亡，屍首分離。警方趕赴現場後，緊急使用白布覆蓋死者遺體，然而潔白的布瞬間被鮮血染紅。

根據《紐約郵報》報導，紐約警察局指出，這起事故發生在12日下午3時30分左右，86歲死者正準備穿越貝里奇達爾格倫廣場與92街的交叉路口，沒想到隨即被一輛配有起重機的黃色卡車撞上。

警方指出，由於撞擊力道太大，導致事故發生後，行人的頭部與身體分離，頭顱噴飛，場面極為血腥。根據現場照片也可以看到，警方獲報到場後，隨即用一塊白布蓋住了死者的遺體，而卡車則停在路邊。據悉，警方到場時，死者的身體留在斑馬線上，但頭顱卻在數公尺外。

肇事的31歲卡車司機留在事故現場，不過目前尚未被逮捕。而事故的詳細原因仍待調查。

另一方面，巴西5月也曾發生屍首分離的交通意外。帕拉州一名17歲少女戴札（Dayza da Silva Castro）5月22日晚間跟朋友騎車外出，怎知對向車道竟然出現一輛橫載木材的卡車疾駛而來，突出的木材瞬間成為利刃，砍斷少女的頭。根據警方事後拍攝的照片，少女的頭顱噴飛數公尺，上面還戴著安全帽，而身體則是連著機車，衝入一旁草叢內。