俄艦隊停靠古巴哈瓦那港　核潛艇距佛州僅160km！美：不構成威脅

▲俄羅斯核動力潛艇「喀山號」（Kazan）2024年6月12日停靠古巴哈瓦那港。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

一支由核動力潛艇和巡防艦組成的俄羅斯軍艦艦隊於12日抵達古巴首都哈瓦那（La Habana），儘管美國與古巴皆宣稱此次停泊不構成威脅，但外界普遍將此舉視為俄羅斯在烏克蘭戰爭緊張升級之際，向西方展示實力的行動，尤其是哈瓦那距離美國佛州僅約160公里遠，更加引發國際關注。

根據路透、衛報報導，核動力潛艇「喀山號」（Kazan）、巡防艦「戈爾什科夫海軍元帥號」（Admiral Gorshkov）等4艘俄羅斯軍艦於當地12日駛入哈瓦那灣，艦隊鳴放21響禮炮儀式，哈瓦那的碉堡也進行了回禮。

▲喀山號上的船員。（圖／路透）

俄羅斯國防部表示，「喀山」與「戈爾什科夫」在駛往古巴的途中攜帶鋯石（Zircon）極音速飛彈、口徑（Kalibr）巡弋飛彈以及縞瑪瑙（Onyx）超音速反艦飛彈，並於大西洋上進行了高精準度導彈演訓，測試射程超過600公里。

古巴上周已宣布此次訪問，強調這是友好國家之間的標準做法，且這些軍艦未攜帶核武器，對區域不構成威脅。俄羅斯這支現代化艦隊還包含加油船「帕欣號」（Pashin）和救援拖船「尼可萊契克號」（Nikolai Chiker），自5月中旬從俄羅斯科拉半島（Kola peninsula）母港出發。

▲戈爾什科夫海軍元帥號巡防艦駛入哈瓦那港。（圖／路透）

報導稱，美國也對古巴的說法表示贊同，美方近日持續監視俄國船艦靠近的佛州海岸，但認為不構成威脅。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日表示，這類海軍演習是例行公事，「我們以前也見過這類事件，而未來也預計會再次看到，我不會去解讀這有任何特殊動機。」他還證實，沒有證據表明俄羅斯向古巴轉移任何飛彈，但美國仍將保持警惕。

▲古巴當地民眾在港邊觀看戈爾什科夫海軍元帥號。（圖／路透）

美國美利堅大學（American University）教授雷奧格蘭德（William Leogrande）指出，哈瓦那距離佛州只有100英里（160公里），這次訪問的時機表明，這不會只是標準慣例，「來訪的俄國軍艦是普丁提醒拜登的一種方式，（展現）莫斯科可以在自己的勢力範圍內挑戰華盛頓。」