G7同意「動用俄國凍結資產」援助烏克蘭！　高達500億美元

▲烏克蘭哈爾科夫一棟大樓遭到俄羅斯攻擊 。（圖／路透）



文／中央社

法國總統府今天表示，七大工業國集團（G7）領袖已同意在今年年底前動用被凍結的俄羅斯資產，向烏克蘭提供500億美元。

總統府官員在G7峰會明天於義大利舉行前表示，「我們達成了協議」，這次峰會重點將放在支持基輔對抗俄羅斯入侵方面。

G7領袖目的在達成協議，利用俄羅斯中央銀行被凍結的3000億歐元（3250億美元）資產產生的利息利潤來協助基輔，並將這些利潤用作高達500億美元貸款的抵押品。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



這位法國總統府官員表示，「最初這是美國的倡議」，他還說，理論上，提供給烏克蘭的貸款將用「被凍結的俄羅斯資產收益」償還。

這名人士說：「但如果出於某種原因，俄羅斯資產被解凍，或者俄羅斯資產的收益不足以支付貸款，我們就得考慮如何分擔貸款負擔。」

美國總統拜登今天抵達義大利，出席在普利亞（Puglia）舉行的G7峰會，會議將討論支持飽受戰爭蹂躪的烏克蘭，並致力達成加薩停火。

美國空軍一號降落在布林底希（Brindisi）機場，接著拜登登上他的陸戰隊一號（Marine One）直升機，飛往會場「博爾戈埃格納齊亞」（Borgo Egnazia）飯店。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）辦公室今天表示，他將在G7峰會上宣布提供烏克蘭2.42億英鎊（約3.1億美元）雙邊援助，以支持烏克蘭人道主義、能源和穩定等需求。

蘇納克在峰會前表示：「在這個關鍵時刻，我們必須果斷且富有創造性地努力支持烏克蘭，結束普丁的非法戰爭。」