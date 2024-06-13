平民遭性暴力！　聯合國調查：以色列、哈瑪斯皆犯下戰爭罪

▲ 加薩中部紐瑟拉特難民營遭以色列攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國機構調查指控，以色列及巴勒斯坦激進組織哈瑪斯自去年10月7日開戰以來，雙方皆犯下戰爭罪及反人類罪。

根據《衛報》，聯合國人權理事會（OHCHR）2021年成立調查委員會，旨在調查以巴領土上侵害人權的行為，近日公布二份報告，第一份聚焦巴勒斯坦武裝團體去年10月7日突襲以色列期間犯下的罪行，第二份則審查以色列進攻哈瑪斯過程中造成大量平民死亡的罪責，但無權施加任何懲罰。

報告中指責，哈瑪斯軍事組織及其他6支巴勒斯坦武裝團體犯下殺害、虐待、性暴力及有組織的綁架，「許多綁架行為都伴隨嚴重身體、精神及性暴力，以及有辱人格及羞辱性待遇，包括在某些情況下讓受害者遊街示眾」，「女性與女性屍體被男性犯罪者當成勝利的獎盃」。

調查小組聲明，他們已經確認哈瑪斯的性暴力模式並得出結論，即這些並非獨立事件，有多起類似事件發生在不同地點，還描述哈瑪斯如何褻瀆屍體，包括性侵、斬首及焚燒。

委員會也譴責以色列行為，指責其武力不符合比例原則，相當於直接攻擊平民，導致近幾十年衝突中前所未有的高傷亡率。

調查發現，以色列將饑餓作為戰爭手段，犯下謀殺或蓄意殺人、蓄意指揮攻擊平民或民用設施、強迫轉移、性暴力、酷刑及不人道待遇、任意拘留及侵犯個人尊嚴的戰爭罪行。

其中性暴力與以色列扒光巴勒斯坦男性衣物、逼迫裸體並公開照片有關，委員會斥責此舉「是為造成嚴重羞辱」，且指控以色列未向巴勒斯坦人提供食物、水、住所及藥品等基本物資，還用行動阻止他人提供這些必需品。

以色列駐聯合國外交使團拒絕接受調查結果，指控調查委員會偏袒反以色列勢力；哈瑪斯則尚未回應媒體置評請求。