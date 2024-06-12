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幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源

▲▼幻象2000戰機墜海，殘骸海上漂流照曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲幻象2000墜海，殘骸海上漂流。（資料照／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

空軍1架幻象戰機，2年前在台東知本外海失事墜落，因海域環境惡劣，原打撈公司不堪虧損退出，後續招標沒有業者投標，軍方證實將暫停打撈。

編號2017幻象2000戰機民國111年3月14日在台東外海演訓，發生機械故障，飛行員黃重凱跳傘平安獲救。

軍方當時接收到戰機黑盒子發出的訊號，並已標定完成，深度約在350米深處，於同年7月間打撈公司開始進行打撈作業，但最近1年原海域海面上已看不到打撈船。

空軍相關人員今天接受媒體聯訪表示，曾兩度委外進行打撈，但廠商水下「機器人」作業時，纜繩斷裂沉入海底，原定先將「機器人」打撈上岸後，再接續進行戰機打撈作業，但過程並不順利，後續也無意承攬，目前先暫時停止打撈。

軍方表示，打撈作業難度高、經費龐大，多數廠商無量能，有量能的廠商則不願承擔虧損風險，就是「沒有廠商願意接」；另外，戰機目前已無訊號源，加上黑潮流經，一來殘骸恐已漂流而去，二來黑盒子也鏽蝕，即便撈獲也無法判讀資料。

漁民關心幻象掛彈。軍方強調，隨戰機一同沉入海底的飛彈無引爆疑慮，因為火藥及啟動設備被均已進水受潮，即便被漁民撈獲或漁網勾到也不會爆炸，沒那麼危險。

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