　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

▲▼加拿大「蒙特婁號」（HMCS Montreal）護衛艦。（圖／翻攝自Facebook／HMCS Montréal）

▲加拿大蒙特婁號。（圖／翻攝自Facebook／HMCS Montréal）

文／中央社

加拿大駐台代表倪傑民今天證實，今年還會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽，以一年平均至少有3艘加國軍艦通過台海，今年應已至少有一艘軍艦通過，因此可預期「還會來更多」。

倪傑民（Jim Nickel）今天出席「2024 漫步生活節X加拿大國慶日」記者會後，接受媒體聯訪回應時事提問。

中國駐加拿大大使叢培武日前接受加國媒體專訪時警告，軍艦到台海就是一種「挑釁行為」，如果加國軍艦再度出現在台海，中方將無法重啟對話。不過中國恐嚇並未影響加拿大軍艦例行通過台灣海峽的計畫。

倪傑民今天說，加拿大今年應已至少有一艘軍艦通過台海，以每年平均3艘的數量來看，必然可預期更多加拿大軍艦現蹤台海。

負責聯合戰略部門的少將普瑞弗斯特（Paul Prévost）先前曾在加拿大國防委員會提到，加拿大計畫今年派遣3艘軍艦通過台灣海峽，哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）將於春季離開哈利法克斯港駛往印太地區，夏天陸續有2艘軍艦啟航。

加拿大今年擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）主席國，對於台灣申請加入CPTPP，倪傑民說，加拿大立場是希望擴大更多符合高標準的夥伴加入CPTPP，讓更多有良好貿易紀錄的成員加入，共同促進自由貿易，「因此加拿大非常樂見台灣申請加入CPTPP」。

至於台灣加入CPTPP的時間表，倪傑民坦言，像英國這樣擁有悠久自由貿易歷史的國家，也花了好幾年談判入會，台灣獲准入會的時間很難說，但重點是「保持這扇門敞開」，假以時日就可能在成員國中達成共識。 倪傑民表示，加拿大的國會友台團體非常活躍，今年可預期會有更多加拿大議員訪團來台。

ET快訊
玩真的！男赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」　牽出來合照...笑到僵掉
《壞媽媽》羅美蘭現蹤台灣！　吃麵線、小籠包被拍
台中暴怒婦突甩女大生7巴掌
快訊／台鐵宣布懲處潮州副站長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源

「STAR」未來空戰系統　飛行員、無人機協同作戰

一口氣買300枚飛彈！　挪威620億添購AIM-120C-8

美國再給一套愛國者飛彈系統！　波蘭運到烏克蘭

俄國攜手白俄羅斯　展開第2階段戰術核武部署演訓

216億！　美軍再買7部SPY-6雷達

雷根號、日本出雲級護衛艦聯手　大鯨級潛艦領頭

伯克級驅逐艦「梅森號」離開紅海　進入地中海

9國戰機「1v1」狗鬥！　F-35、颱風、飆風演練對抗

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源

「STAR」未來空戰系統　飛行員、無人機協同作戰

一口氣買300枚飛彈！　挪威620億添購AIM-120C-8

美國再給一套愛國者飛彈系統！　波蘭運到烏克蘭

俄國攜手白俄羅斯　展開第2階段戰術核武部署演訓

216億！　美軍再買7部SPY-6雷達

雷根號、日本出雲級護衛艦聯手　大鯨級潛艦領頭

伯克級驅逐艦「梅森號」離開紅海　進入地中海

9國戰機「1v1」狗鬥！　F-35、颱風、飆風演練對抗

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

桃園遊藝場暗藏賭博機台　警持搜索票查獲逾百萬賭資、95機台等證物

屋主PO出租文9000水電網路全包　網友看照片氣炸：當我們不是人

罹直腸癌人變多！　醫3點示警「別以為肛門出血都痔瘡」

行政院擬修消防法增職安專章　明定優先編列裝備預算

女高中生「狂睡30個小時」！家人叫不醒嚇壞

SBL假球案上演失憶戲碼！周暐宸當庭翻供「筆錄緊張說錯」法官驚呆

24歲女偶像控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢

16蹲還不夠！　男歌手挑戰「1日160蹲當場倒地」超慘後果曝光

瞄準電動車市場！中鋼成功開發馬達用鋼　年訂單上看4500公噸

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

軍武熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

9國戰機「1v1」狗鬥！F-35、颱風對抗

雷根號、出雲級聯手　大鯨級潛艦領頭

216億！　美軍再買7部SPY-6雷達

俄國攜手白俄羅斯　展開第2階段戰術核武部署演訓

伯克級驅逐艦「梅森號」進入地中海

620億！挪威買300枚AIM-120C-8飛彈

「STAR」飛行員、無人機協同作戰

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

美國再給一套愛國者　波蘭運到烏克蘭

塔曼達級2號艦安放龍骨

騰雲二代大型無人機　完成作戰測評

女艦長遭拔官！　聖安東尼奧級換艦長

F-15D戰機墜河！　美軍調查出爐

更多熱門

相關新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

空軍1架幻象戰機，2年前在台東知本外海失事墜落，因海域環境惡劣，原打撈公司不堪虧損退出，後續招標沒有業者投標，軍方證實將暫停打撈。

「STAR」飛行員、無人機協同作戰

「STAR」飛行員、無人機協同作戰

基輔傳出多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空

基輔傳出多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空

620億！挪威買300枚AIM-120C-8飛彈

620億！挪威買300枚AIM-120C-8飛彈

美國再給一套愛國者　波蘭運到烏克蘭

美國再給一套愛國者　波蘭運到烏克蘭

關鍵字：

加拿大哈利法克斯級蒙特婁號軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

蔡尚樺火大回應！

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面