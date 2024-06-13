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恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節嘆：不會有太多痛苦

日前，印尼一名50多歲婦人失蹤，婦人的丈夫與村民次日在灌木叢中找到一條6公尺長的巨蟒，以及被蟒蛇吞下的婦人遺體。（圖／翻攝X／@TheHardNewsD）

▲印尼50多歲婦人失蹤，竟是被一條6公尺長的巨蟒吞下肚...（圖／翻攝X／@TheHardNewsD）

 文／CTWANT

日前，印尼一名50多歲婦人在居住的村莊附近失蹤，次日婦人的丈夫與村民在一處灌木叢中找到一條6公尺長的巨蟒，這條蛇的肚子已經被撐出人形，直到剖開蛇肚過後，才終於發現了婦人的遺體。英國知名爬蟲類生物學家馬克奧謝 (Mark O'Shea) 對這起事件發表意見，表示婦人恐怕是受到在叢林小徑旁等著伏擊獵物的蟒蛇絞殺，並且在瞬間死亡。

據《鏡報》報導，這起事件發生在6月6日，印尼南蘇拉威西省的卡連邦村，50歲婦人法理達（Farida）穿越樹林，前往附近噶倫堡鎮的市場做生意，卻直到深夜都沒回家。法理達的丈夫諾尼（Noni）擔心妻子的安危，就發動村民和鄰近村莊找人。

次日上午，眾人在灌木叢中發現一條長度超過6公尺的巨蟒，其腹部還明顯「撐出人形」，村民們趕緊將蛇殺死後剖腹，果真發現了法理達的遺體。事後眾人將法理達從巨蟒的體內取出，放上擔架抬離現場，並在錫德拉普縣的皮圖裡亞瓦區舉行宗教葬禮。

▲法理達遭巨蟒吞食。（圖／翻攝X）

▲法理達遭巨蟒吞食。（圖／翻攝X，下同）

「唯一可以慶幸的是這場狩獵結束得很快。」英國知名爬蟲類生物學家馬克奧謝 (Mark O'Shea) 法裡達的遇難發表看法，他對媒體表示：「這類蟒蛇鮮少從後方發起突擊，所以牠爬到她身後並抓住她的可能性較小。這些蛇是用伏擊狩獵的，牠們經常自己選定的獵物小徑旁等待，如果獵物是人這樣的大型動物，牠們會用嘴攻擊人，並立即盤繞在人身上將其絞緊。」

奧謝表示，唯一可以慶幸的是，法裡達不會有多少痛苦。「過去人們認為，蟒蛇用身體絞住獵物，是為了折斷他們身上所有的骨頭、或者使獵物窒息。但這其實並不是收縮的目的，事實上這種瞬間發生的收縮，會阻止獵物的血液循環，強大的壓力會使血液極速被擠壓到身體的兩端，瞬間的血壓變化可會讓獵物瞬間昏迷或者死於心臟病。當你的循環系統倍如此收縮時，昏迷可能只要幾秒鐘。」

村長蘇阿爾迪羅斯（Suardi Rose）表示說：「我們現在已經警告大家在穿過樹林時要小心，女性、孩童出行應該要有人陪伴。」

的丈夫諾尼則為妻子的遭遇感到悲慟，他表示自己與妻子共同養育了4個孩子，但因為妻子先行離事，這個家的女主人已經不在了，而他的家庭也不再完整了。

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