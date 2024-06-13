學校健康檢查　18學童控男校醫「伸聽診器進內褲」：很不舒服

▲日本18名學生投訴，6旬校醫在檢查時將聽診器伸入內褲，令人感到不適。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本福岡縣一座小學本月舉行健康檢查後，有至少18名學生投訴，60多歲的男性校醫將聽診器伸入他們的內褲中，並觸摸他們的下腹部，讓孩子們感到十分不舒服，引發家長反彈，並考慮提出訴訟。對此，男校醫解釋，他是因為要「聽腸子的聲音」，所以才將聽診器放到肚臍周圍，強調這只是正常的醫療行為。

據《讀賣新聞》報導，北九州市八幡西區市立小學5日為90名二年級和五年級學生進行定期健康檢查，豈料隔天卻有18名男女學生的家長與學校聯絡，聲稱男校醫將聽診器伸入孩子的內褲中，並觸摸下腹部，讓孩子感到非常不舒服，其中還有2名男同學抱怨，醫生用手指觸摸了他們的生殖器官。

市教育局隨後於11日召開家長狀況通報會，解釋男校醫之所以將聽診器放在了學生的肚臍周圍，是為了要聽腸子的聲音，以判斷自律神經對他們的影響，強調將聽診器伸入內褲內，是被允許、正常的醫療行為。至於2名投訴生殖器官遭醫生觸摸的男同學，校醫則表示，這不是故意的。

儘管如此，市教育局也承認，當局有考慮不周的情況，才導致了這起誤會發生，「即使這是醫療程序的一部分，我們也希望照顧孩子們的隱私和情緒狀態。」該校預計將在19日為1年級和4年級的學生進行健康檢查，經過與當地醫師學會討論之後，現階段決定另派其他醫師前往。