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南韓選手急表態！披五星旗高喊「我是中國人」：中國國歌令我自豪

▲▼出身南韓、穿上中國隊隊服的「朝鮮族」短道競速滑冰男子選手林孝埈。（圖／達志影像／美聯社）

▲出身南韓、穿上中國隊隊服的「朝鮮族」短道競速滑冰男子選手林孝埈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

來自南韓大邱的「中國朝鮮族」短道競速滑冰男子選手林孝埈，曾因脫下隊友褲子被指控性騷擾，在遭南韓禁賽一年期間，選擇於2021年「歸化中國」，去年曾在個人賽與接力賽奪金。林孝埈最近受訪透露，他已經認為自己是中國人，每每聽到中國國歌響起，便會湧現自豪感。

根據韓媒SBS News，入籍中國的朝鮮族、前韓籍競速滑冰男選手林孝埈（原韓文姓名為林孝俊），於當地時間10日接受中國媒體《體壇周報》，分享入籍中國4年的生活，透露對於短速滑道能在中國受到眾多粉絲關注，讓他深深感到驚訝，讓他想要推廣，使更多人能夠認識到這項運動。

林孝埈旋即分享「穿上中國隊隊服」的心路歷程，「一開始確實好像有些拘謹，但現在我認為自己『已經是中國人』了，能感覺到自豪感。所以，每當我奪得金牌、或是中國國歌響起時，諸如此類的瞬間，自豪感就會湧現出來。」

林孝埈表示，每當響起中國國歌《義勇軍進行曲》「起來，不願做奴隸的人們」時，便能夠喚起他的愛國意識，不僅以身為中國人為榮，更喚起團隊合作的精神，盼能夠竭盡所能促進中國短道競速滑冰發展。

＊註：自從林孝埈入籍中國後，南韓媒體在報導時便將其姓名改以外國人姓名標註法標註，即採用中文漢語發音「린샤오쥔」，而非過往韓文姓名時的韓語發音「임효준」。

▲▼林孝埈在荷蘭鹿特丹出賽迎來爆發季，連續取得佳績。（圖／翻攝自Instagram）

▲林孝埈在荷蘭鹿特丹出賽迎來爆發季，連續取得佳績。（圖／翻攝自Instagram）

林孝埈談到，他特別喜歡中國的「國寶」大熊貓，「小時候第一次看到熊貓我就喜歡上了，看到熊貓就會不由自主笑出來，因為熊貓太可愛了，這也是我把頭盔圖案設計成熊貓的原因，每當心情不好時看到熊貓就會開心，確實有很多冰迷支持我，我在想如何才能讓他們開心。」

林孝埈也提到，在學習中文這條路上「確實不容易」，雖然目前和哥哥、弟弟一起學習中文，但每天的時間基本上集中在訓練，因此儘管能聽得懂一些中文、聽力沒問題，但礙於「性格內向」的關係，而必須有練習的機會。

據悉，林孝埈今年3月在荷蘭鹿特丹比賽迎來爆發季，不僅奪得男子500公尺金牌，完成世錦賽個人大滿貫，還在2000公尺混合接力、5000公尺男子接力攜手隊友奪得金牌，成為世錦賽三金王。

南韓網友留言開酸，「你就永遠住在那裡，到死之前都不要想再回來韓國了」、「以後你吃炸醬麵的時候，一定會想起韓國的醃蘿蔔」、「你在那裡生活過得很辛苦吧」、「看來真的被洗腦了」、「你以後在中國一定會吃虧」、「瘋子」。

►南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」　今披中國戰袍首奪金！網友無情開酸

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