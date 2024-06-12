太辣恐急性中毒？丹麥突召回南韓3款「火雞炒麵」　建議立刻丟棄

▲南韓三養食品公司「火雞炒麵」，遭到丹麥政府無預警下令召回。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由韓國三養食品公司推出的泡麵品牌「火雞炒麵」受到暴風式歡迎，去年6月全球銷量突破50億份，然而如此香辣口感卻可能引起健康上的疑慮，繼先前美國一名24歲女網紅食用後罹患腎結石，如今丹麥政府更主動下令召回3款辣雞泡麵，認為其辣椒素含量過高，恐有引發消費者急性中毒的風險。

根據《韓國時報》、《BBC》，丹麥政府於當地時間11日下令召回由南韓食品製造商三養所推出的3款火雞炒麵，分別是火辣雞肉湯麵、2倍辣火雞炒麵、3倍辣火雞炒麵，且丹麥政府食品相關單位官員更建議，擁有上述3款商品的消費者，應該「丟棄產品，或將其退回購買商店」。

該名官員更補充，若孩童食用後出現急性症狀，應撥打毒物專線。

丹麥獸醫和食品管理局11日發布新聞稿，引述丹麥科技大學（DTU）食品研究所的評估報告，「根據食品研究所評估，上述3種麵條類產品的單包辣椒素含量都非常高，以至於存在消費者發生急性中毒的風險。」

報導指出，韓國三養食品公司所推出的「火雞炒麵」因為口味非常辣，才以此命名，若以「史高維爾指標」（SHU）衡量辛辣程度，則最辣的3倍辣火雞泡麵的評級為10000，遠遠超過墨西哥辣椒的4000至8000，辣椒素一旦大量使用，可能會導致消費者產生噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。

起初，三養食品公司接受《韓國時報》置評時表示，對於丹麥政府的做法並不知情，但幾小時後改口，稱目前公司正在詳細審查丹麥的食品法規。三養食品表示，「看來丹麥食品當局決定召回產品，是因為擔心過辣可能引發健康疑慮，而不是因為產品出現任何問題」。

據悉，美國華盛頓州24歲女網紅穆拉德（Lucy Mourad）曾經連續半年每周食用辣火雞泡麵，引發腎臟、膀胱出現結石症狀，並導致她出現劇烈痙攣，疼痛從背部轉移至腹部。