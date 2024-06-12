小池百合子宣佈參選「第3任」東京都知事　與蓮舫形成朝野對決

▲現任東京都知事小池百合子12日宣布，將參選7月換屆選舉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

現年71歲的東京都知事小池百合子今（12）日在都議會例行會議宣布，有意參加即將於7月舉行的都知事換屆選舉，力爭第3次當選。她在會議上舉出過去8年的政績，包括應對新冠疫情、協助東京奧運順利舉行。

根據《日本放送協會》、《共同社》，小池百合子為東京都第20、21（現）任民選知事，她稍早在12日下午都議會例行會議最後一天的全體會議上宣布，有意參加7月7日投票的都知事換屆選舉，力爭能夠連任3屆東京都知事，承諾讓東京變得更好。

小池百合子表示，「連續擔任2屆東京都知事的8年以來，在經過和新冠疫情的奮戰，以及協助東京奧運和帕拉林匹克運動會（帕運）順利舉行，在歷史上留下各種政績，確實在各項領域中為東京帶來了變化。」

她繼續說道，「如今（東京都）面臨少子高齡化、人口減少、自然災害等各種堆積如山的問題。我想為了東京都市民奮鬥，打造出更好的東京。在下定決心後，決定出馬參選都知事選舉。」

報導分析，預計自由民主黨、公民黨、都民第一會（地區政黨）將會支援小池百合子當選，至於先前立憲民主黨參議員蓮舫（56歲）也已經宣布參選，立憲民主黨、共產黨、社民黨擬予以援助，將形成事實上的朝野政黨對決。