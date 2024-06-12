冒名「蔣根煌議長」姻親詐騙...低價買演唱會門票　警主動查處

▲有不肖人士自稱新北市議會議長蔣根煌姻親詐騙。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市議長蔣根煌服務處今（12日）發出聲明，指稱有一名男子宣稱是蔣根煌姻親，在議長旗下建設公司及資融公司工作，以投資、購買低於市價張學友演唱會門票及低價限量球鞋等名義詐騙，嚴重影響議長名譽，蔣根煌表示，跟這名男子素不相識，請遭詐騙民眾向警政機關報案，新莊分局表示，尚未受理報案，已主動聯繫查處。

據悉，一名李姓男子向2名被害人聲稱自己是新北市議長蔣根煌姻親，協助議長處理大小事務，更在他旗下建設公司及資融公司工作，有投資的消息可以短期獲利，更可以用低於市價購買手機、張學友演唱會門票及限量球鞋，其中一名被害人遭騙45萬元。

蔣根煌服務處接獲消息，12日發出聲明，「蔣根煌與自稱李O燁人士素不相識，如有因此遭李民詐騙之人士，請儘速向檢警報案從嚴追究相關法律責任…針對本案，本服務處刻亦積極搜集相關事證，報請警察單位備案偵辦，決不姑息，以杜絕類此情事再度發生」。

轄區新莊分局表示，新北市議長蔣根煌服務處反映歹徒假借議長姻親名義行詐騙之事，新莊分局目前尚未受理被害人報案，已主動聯繫查處。同時呼籲，不肖之徒經常會假扮同學、親友行詐騙之術，民眾切勿上當受騙，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。

▼新北市議長蔣根煌服務處發出聲明 。（圖／記者陳以昇翻攝）