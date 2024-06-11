超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖：笑你傻

▲最近許多人都收到這類詐騙簡訊。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

最近「水費催繳」詐騙簡訊頻傳，就有網友收到後真的繳款了，於是PO網分享上當截圖，奉勸大家別亂點。另外，台水公司已火速公告，強調不會提供任何短網址連結，且自2024年1月起已使用政府專屬簡訊發送短碼「111」，以利民眾分辨並認明。

網友凌晨在「爆廢公社」發文哀喊，「這真的是詐騙，簡訊連結別亂點，請自行向官方管道確認繳款資訊，退一萬步講，被停水停電總比被騙好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從截圖中可見，這個假的自來水公司網站看起來煞有其事，上面除了顯示信用卡繳款的基本項目，還有水費查詢結果，包括用水度數、應繳金額、繳費狀態等；不過，在網址的部分明顯露餡，它並非以政府單位常見的gov.tw結尾，而是出現sbs的字樣，與「傻不傻」同音。

▲釣魚網站的網址，還不忘嘲諷人「sbs（傻不傻）」。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「這幾天看到好幾次」、「後面不是就用sbs結尾了，都問你傻不傻了」、「以前是275元，連詐騙都漲價」、「典型的釣魚網站，現在還是收到紙本帳單再去繳費比較心安」、「還有無障礙標章XDD」、「我也有收到，但我直接上官網查」、「水費、電費、瓦斯費不會自主寄送欠費簡訊，欠第一次費用會累積在第二期帳單，第二期沒有付費會自動寄送斷水、斷電、斷瓦斯通知單」。

另外，不少人也熱心建議，「下載台電跟自來水公司APP」、「我現繳費都用自來水APP繳，就不會有這問題了」、「用自動轉帳就好了阿」、「水電有官方APP，可以看到很清楚的訊息，但收到詐騙簡訊當下，的確有些人會急著處理，忘記多思考」。

▼這是假的台水公司網站。（圖／翻攝自爆廢公社）