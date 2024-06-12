投資100萬全沒了！彰化大叔再捧200萬面交　愛妻氣炸報警

▲和美警分局逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮1名人夫陷入股票假投資詐騙，已經被騙走100萬元，還要加碼捧200萬元，與詐團約在警分局對面親手交付，妻子得知後屢勸不聽，只好在丈夫面交時趁隙報警，當場逮捕23歲車手，及時保住辛苦打拼的血汗錢，男子這才向愛妻坦承「200萬裡面也有妳的錢」，妻子得知後簡直氣炸了。

警方調查，詐騙集團利用臉書刊登股票假投資廣告，誘騙男子加LINE並下載APP操作股票及使用虛擬貨幣買賣等詐欺手法，使男子深信穩賺不賠，兩度面交共100萬元投入高額金錢，還要再詐200萬元。

和美分局和美派出所於6月6日，接獲被害人妻子報稱其丈夫屢勸不聽，深信網路投資且一直燒錢，疑因陷入股票假投資詐騙陷阱，並與詐騙集團約定要在和美分局前方郵局附近面交200萬元，警方獲報後立即佈署埋伏，待雙方面交時上前盤查，當場捕獲23歲韓姓車手，並查扣200萬元、點鈔機、代購數位資產契約書、工作手機等相關證物。全案詢後將韓嫌依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

和美分局呼籲民眾，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資老師LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告均是詐騙，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。