屏東打詐團隊亮相！東港溪龍舟競賽　警宣導詐騙新手法

▲東港警方至龍舟競賽會場進行打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



東港警分局長林志弘親率東港警識詐宣導團隊，利用屏東縣龍舟競賽在東港溪舉行，湧入大批人潮機會，向在場民眾傳遞假投資、假交友、簡訊詐騙等詐騙新手法，提醒民眾謹慎防詐，展現縣府成立「打詐團隊」宗旨，也更應景舉辦立蛋有趣活動及有獎徵答方式互動，成功吸引大小朋友參與，反應熱絡，收到預期效果。

「2024屏東縣東港鎮端午龍舟競賽」於6月9及10日兩天在東港溪登場，除了精彩划龍舟競賽，今年東港鎮公所特別在活動周邊增加放粽精彩闖五關親子闖關活動、親子釣魚體驗及免費DIY手做，闖關完成贈送毛巾，吸引大量人潮參與。東港警方把握機會前往進行詐騙宣導，收到預期效果。

東港警分局表示，切勿掉進詐騙集團陷阱，最近網路詐騙新手法，標榜「錢被騙走了...要的回來嗎？」自稱律師或駭客組織可以協助追回詐騙款項等話術，肯定是詐騙。

萬一不幸被騙取高額現金，請務必儘速前往住家附近派出所洽詢或撥打165反詐專線報案。尋求正規的法律程序，避免造成第二次傷害，損失更多金錢。再次提醒民眾切勿掉進詐騙集團陷阱，民眾應對於詐騙手法有所認知，使詐騙集團伎倆無從施展，進而杜絕詐騙歪風源頭，展現打詐決心。