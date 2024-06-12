陸女博主遊肯亞遇超級洪水　光腳躲樹上極限求生12小時才獲救

記者魏有德／綜合報導

大陸一名劉姓美女博主5月初和友人一同前往肯亞馬賽馬拉國家公園旅遊，並選擇在當地十分著名的野營地留宿，不過，凌晨1時許，劉小姐被吵雜的響聲驚醒，只見帳篷搖晃劇烈，探出頭一看才發現滾滾洪水深度已及膝，連忙咬著兩支手機朝外面游，相準了周邊的一棵樹木，光著腳爬了上去，就這樣度過11小時，才被當地居民救出。

▲大陸一名女博主在肯亞經歷大洪水，用手機記錄下躲樹上12小時的驚險過程。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，中國駐肯尼亞（肯亞，下同）大使館工作人員表示，當地時間5月1日，大使館接到劉女士等人的求助，立刻聯繫當地多部門，請他們盡快救助中國同胞。由於劉女士所處位置險峻，直升機難以靠近，有一定救援難度。劉女士脫困後，使館工作人員曾與劉女士見面，並協助她出境，返回泰國。

▲女博主腳下便是流勢驚人的洪水。（圖／翻攝微博）

劉小姐在微博上有7萬多粉絲，近20萬人關注，事發後，她在微博貼文指，消失了一小段時間，差一點永遠消失了，前一陣去非洲旅行，差一點長眠在非洲，「在肯尼亞遭遇幾十年不遇的特大洪水，在受災最嚴重的酒店的受災最嚴重的房間，12個小時，我極限逃生。」

▲女博主留宿的營地被洪水淹沒。（圖／翻攝微博）

劉小姐還將自己光著腳丫躲在樹上的照片和當時錄下的驚險畫面放上個人社群，希望能向該野營地經營方討公道。劉小姐表示，她們一共三個人，酒店轉移走一個，另一個在水裡泡了6小時被救援隊救出，「我是在樹上待了12個小時，自救出去的！」

▲女博主一度認為回不了家了。（圖／翻攝微博）

劉小姐提到，跟她一起被困在樹上的還有一名當地員工，這名員工跟外界通話後，一對放牛的兄弟組織一批年輕人進來才把我們救出去，「用繩子把我固定在水中，人肉從洪水裡走出來的。」

劉小姐強調，被救出後有一些輕微的感染和正常範圍內的PTSD（創傷後壓力症候群），希望酒店能向和她一樣受困的住客正式道歉，以及對她進行合理的賠償。