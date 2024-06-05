廣西玉林暴雨「半座城泡水裡」　24小時降水247.7公釐刷新6月紀錄

記者魏有德／綜合報導

大陸華南地區4日8時至5日8時遭逢強降雨天氣，廣西、廣東多站測出暴雨到大暴雨。其中，24小時降水最集中的站點出現在廣西玉林，24小時降水量達247.7公釐，刷新當地6月單日降雨量紀錄。玉林民眾紛紛拍下半座城泡在水中的畫面，還有民眾受困在陸橋下的涵洞內，由消防員向下搭梯才順利解救。

▲民眾開車涉水而過。（圖／翻攝微博）

根據民眾釋出的影片顯示，玉林市在強降雨襲擾下，市區淹水情況嚴重，暴雨導致兩名男子在橋洞下受困，消防人員緊急趕赴現場搭梯救援，兩名男子才成功脫險。

▲2名男子因水勢過大受困橋下涵洞。（圖／翻攝微博）

此外，部分民眾也拍下洪水淹沒街道，多輛汽車泡在水中，淹水高度直逼車頂，只能迅速將車輛和居民安全轉移。玉林市氣象台則持續發出暴雨紅色預警信號，提示山洪或積澇氣象風險大，部分學校直接停課應對。

▲廣西玉林部分地區淹水嚴重，車輛幾乎滅頂。（圖／翻攝微博）

除玉林市測出6月同期單日最大降雨量，廣西南寧全市3日8時至5日8時，自北向南也出現大雨到暴雨、局部大暴雨，累計最大降雨出現在武鳴區忠黨水庫262.7毫米（公釐，下同），最大1小時降雨出現在邕寧區新江鎮英雄水庫，為68.9毫米（3日16—17時）。

南寧市氣象台5日12時50分將暴雨黃色預警信號提升為橙色。未來幾天，南寧市仍多降雨，且強降雨區重疊，累計雨量較大，山洪、中小河流洪水、地質災害、城鄉積澇等災害氣象風險較高，需防範強降雨對高考考務、交通運輸、城市運行、農業生產、水庫防洪等的不利影響。