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社會 社會焦點 保障人權

高空疏散畫面曝！晴空匯351人受困15小時　20F搭雲梯車下撤地面

記者黃彥傑、吳佩蓁／新竹報導

新竹市28層樓「豐邑晴空匯」昨（26日）晚發生火警，造成金山分隊2名消防員李詠真、周立鑫不幸殉職。351名住戶受困15小時，由於現場樓層太高，「吊車大王」胡漢龑、啟德機械起重工程公司無償出動180噸雲梯車支援，現場住戶搭乘雲梯車疏散的畫面也曝光。

▲▼晴空匯住戶疏散畫面曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲住戶拿手電筒協助孩童走樓梯到1樓地面，高樓層住戶則搭雲梯車下撤。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「吊車大王」出動的雲梯車最高能支援到20層樓，因此警消先在20樓住戶家中設立指揮所，待濃煙逐漸排出後，優先將在高樓層的老弱婦孺往下引導至20樓，再從陽台透過雲梯車下撤至1樓地面。

▲▼晴空匯住戶搭乘雲梯車下撤至1樓地面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲高樓層住戶則搭乘雲梯車下撤至1樓地面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

至於低樓層的住戶，消防人員也引導住戶走樓梯間緩步下撤，由於目前大樓因火警停電，樓梯間一遍漆黑，有熱心住戶拿出家中手電筒，往上打燈照亮樓梯間，讓孩童能安全下樓，目前全數住戶均已疏散完畢。

該大樓已全面封鎖進行調查，釐清起火原因，市府社會處也已盤點轄內旅館、安置處所，有需求的住戶已直接透過接駁車接送，陸續抵達旅館安置，後續社會處也會到場關懷，並了解相關需求，安置費用將統一由新竹市府支應。

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