晴空匯火警驚險畫面曝！關上門「黑煙竄出縫隙」　住戶掩口鼻逃生

記者陳凱力、柯振中／新竹報導

新竹市東區社區「晴空匯」26日發生火警，導致消防員李詠真、周立鑫不幸殉職。如今逃生畫面曝光，有民眾為了躲避濃煙，跑到了28樓頂樓，但就算已經關上門，還是有大量濃煙從縫隙中竄出，甚至將地板都給燻黑，可見火勢之猛烈。

警消調查，晴空匯社區大樓26日深夜11點左右發生火警，由於火場竄出大量濃煙，導致逃生困難。警消獲報後立即趕往現場搶救，經過數個小時的搜索、救援，成功將351戶人家全部救出來。

▲有住戶躲到頂樓，但儘管關上門，還是有濃煙不斷從縫隙竄出。（圖／記者陳凱力翻攝）



遺憾的是，金山分隊的消防員李詠真、周立鑫隊員2度進入火場搜救，疑因壓縮空氣瓶耗盡而不幸殉職。金山分隊分隊長陳佳民為此到靈堂致哀，語帶哽咽地向2名殉職同仁致意，強調「任務已完成」。

▲▼晴空匯火警逃生畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）



隨著案件調查，住戶逃生時的畫面也隨之曝光。從影片當中可以看見，有住戶為了躲避濃煙，向上逃到頂樓等待救援，但儘管已將門關閉，還是有大量煙霧從縫隙中竄出，甚至還因此將地板燻黑，可見火勢之猛烈。

此外，還有一段住戶在大廳逃竄的畫面也隨之曝光，可以看見當時室內濃煙密布，難以清楚辨認出方向，還有許多住戶在引導下向外逃生，讓人看了捏一把冷汗。